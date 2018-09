Frankrijk laat Oranje spartelen, maar Oranje hervindt flair na rust (2-1)

Paul Pogba is te sterk voor Frenkie de jong, zoals Frankrijk te sterk is voor Nederland. Georginio Wijnaldum snelt te hulp. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nederland leefde na een angstige eerste helft op en kwam na rust gelijk met een prachtig doelpunt, toen de instormende Babel de lage voorzet van Tete knap afrondde, na een combinatie van de rechtsachter met Depay. Maar het kon natuurlijk niet zo zijn dat Nederland een punt meenam van het nazomerfeest. Uitgerekend spits Giroud, de man die nooit scoorde op het WK, besliste de strijd met een machtige volley, na een strakke voorzet van invaller Mendy.

Vooral het laatste half uur van de tweede helft was behoorlijk van Nederland, vol flair, branie die tot dan vooral te zien was bij Frenkie de Jong. Hij is technisch net zo begaafd als de tegenstanders en hij durft vooruit te voetballen, of het nu op de training in Amsterdam is of in een stadion dat zijn helden eert.

Want het verwachtingsvolle, uitverkochte Stade de France bij Parijs ontving Frankrijk in de eerste thuiswedstrijd sinds het gewonnen WK met tromgeroffel, waarbij de hoofdmoot van de festiviteiten na afloop losbarstte, na de eerste Franse zege in de Nations League: 2-1.

De doelpunten van het toernooi in Rusland waren vooraf in beeld gebracht. Een levensgroot doek met ‘wereldkampioen’ bedekte het veld en het publiek beeldde de twee sterren van de twee titels uit. Het was een kwestie van met zwaaiende vlaggetjes begeleide euforie, geregeld gezang van het volkslied, feestmuziek en herrie. Op dat feest moest Nederland niet denken het hoofdnummer te zijn.

Kylian MBappé probeert een bal te controleren, de ster van het Franse elftal scoorde en was ongrijpbaar voor Oranje. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nederland voetbalde ook voorzichtig, alsof het de stemming niet wilde verstoren, alsof het angstig was voor een afstraffing, niet helemaal onbegrijpelijk gezien de laatste resultaten tegen de Fransen, met de 4-0 van een jaar geleden als dieptepunt, waarmee de deur naar het WK zo goed als dicht zat.

Bondscoach Ronald Koeman had een vol middenveld beloofd. Compact, met statisch spel tot gevolg. Van beide kanten verliep het spel tot de rust hele fases in wandeltempo. Maar Frankrijk heeft wereldklasse en Nederland is niet op elke positie goed genoeg. Kylian Mbappé met zijn snelheid en onbevangenheid, goh, wat een mooie voetballer is dat. Pas 19 jaar, aardig, voorkomend. Hij stond zijn premies voor het WK af aan goede doelen.

Antoine Griezmann loopt altijd vrij, waar dan ook op het veld, en geeft splijtende passes alsof het hem geen moeite kost, passes die Oranje schrik om het hart joegen. Het liefst speelt Frankrijk overigens niet te aanvallend. Op het WK liet de ploeg van Deschamps de bal vaak aan de tegenstander, om dan razendsnel uit te breken. En anders was daar de succesvolle spelhervatting.

Nederland trok zich zo ver terug dat Frankrijk automatisch oprukte, zij het met beleid. De klasse is best aanwezig, maar bij te weinig personen. Het beste nieuws van de avond was het optreden van Ajacied Frenkie de Jong, voor het eerst in de basis van het nationale elftal. Hij deed wat het volk al van hem gewend is bij Ajax. Onbevreesd met de bal aan voet, wegdraaiend met een schijntrap hier, dan weer dribbelend naar voren.

Matthijs de Ligt vangt Andre Griezmann hard op die zich laat vallen, MBappé en Propper kijken toe. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Promes en Babel leden te vaak balverlies. Tete was vrij zwak, ondanks zijn voorzet. En Blind, tja, Blind, het was misschien ook oneerlijk dat juist hij tegen Mbappé speelde, al kreeg hij hier en daar wat steun. Koeman had gezegd dat Blind tegen Mbappé kan voetballen, want Vertonghen kon het op het WK ook voor de Belgen. Wie ook tegen Mbappé speelt, hij zal hem af en toe moeten laten gaan. Frankrijk, op de geblesseerde doelman Lloris na in de WK-opstelling, heeft een geweldige ploeg en pakweg drie wereldsterren: Mbappé, Griezmann en Pogba.

En als je dan zo verdedigt als Oranje deed na veertien minuten, gaat het mis. Blind werkte vrij chaotisch weg. Wat Promes bezielde om de bal op vreemde wijze richting eigen doel te koppen, wie zal het weten. Matuidi zette snel voor, Mbappé scoorde van dichtbij. Lange tijd was daarmee een soort bestand bereikt, maar na rust hervond Nederland de kracht om vooruit te voetballen. Geconcentreerd verdedigen, balbezit houden, gokken op de snelheid voorin.

De 1-1 was prachtig, de 2-1 ook. Het duel was veel aantrekkelijker dan voor rust. Schitterend was dat ene moment waarop Mbappé op Van Dijk afstoomde, op volle snelheid. Van Dijk bleef koel naar de bal kijken en won het duel. Frankrijk won voor de officiële huldiging. En in Oranje zit best perspectief, zeker als het wat vrijer durft te voetballen.