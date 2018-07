Frankrijk - Kroatië: kwaliteit versus onverzettelijkheid

Frankrijk – Kroatië is een aanlokkelijke WK-finale. Frankrijk is favoriet, maar de voetballers van Kroatië stunten al het gehele toernooi. Een sterke/zwakte-analyse.

Luka Modric is een van de sterkste punten van Kroatië. Foto Photo News

De ene trainer is altijd gedistingeerd, typisch Frans misschien. Didier Deschamps, de beroemde voetballer van vroeger, is nu bondscoach van Frankrijk. Als ze hem vragen stellen over het feit dat hij na Zagallo (Brazilië) en Beckenbauer (Duitsland) de derde kan zijn met de wereldtitel als speler en trainer, trekt hij een pruillipje. Zo van: laten we afwachten.

De ander, Zlatko Dalic, was een anonieme middenvelder, die de groepswedstrijden van Kroatië tijdens het door Deschamps gewonnen WK als supporter op de tribune bekeek. Nog voor de halve finale van 1998 tussen Frankrijk en Kroatië (2-1) keerde hij terug naar huis, om te trainen. Hij betrad de persruimte woensdagnacht gehuld in het shirt van Kroatië en hij zei dat de overwinning op Engeland terecht was. Kan hij nog eens winnen?

Sterke en minder sterke punten, Frankrijk en Kroatië:

Frankrijk, sterke punten

Routine

Ervaring in een finale, bij het EK van twee jaar geleden in Parijs. Verloren van Portugal, in een bizarre wedstrijd. Payet schopt Ronaldo het toernooi uit. Vanaf dat moment, terwijl Ronaldo zich opwerpt als tweede bondscoach naast Fernando Santos, ligt een deken over het Franse spel, met de fatale afloop in de verlenging. Sindsdien is Frankrijk gegroeid. Hernandez is frisser dan Evra, Pogba en Umtiti zijn beter dan toen, Varane is beter dan Koscielny, enzovoorts. Mbappé is de bonus.

Mbappé

Vooral op hem is de tactiek afgestemd. Hij is onwaarschijnlijk snel en ook goed in de kleine ruimte, al prefereren de Fransen hem te lanceren. Frankrijk speelde ongemeen spectaculair in de voorbereiding, tegen Italië met name, toen op de andere vleugel Dembélé voetbalde, die al bijna net zo snel is als Mbappé. Deschamps kiest nu Matuidi, voor de balans.

Stabiel

Frankrijk beleeft de perfecte groei in een toernooi. Matig tegen Australië en Peru, salonremise tegen Denemarken. Dan de moeilijke wedstrijd tegen Argentinië (4-3). Redelijk eenvoudig langs Uruguay en met moeite doch verdiend langs België. Bij de Belgen bleef menigeen onder zijn niveau. Dat gebeurt niet bij Frankrijk. De vraag is: hoe kun je in vredesnaam winnen van Frankrijk, van spelers die elkaar zo mooi en makkelijk vinden en in vorm zijn op het juiste moment?

Engeland gold als de koning van de spelhervatting, maar Frankrijk maakte vier van zijn tien goals uit een spelhervatting, allemaal openingsdoelpunten. Penalty tegen Australië en Argentinië, vrije trap tegen Uruguay, hoekschop tegen België. In alle gevallen was Griezmann de nemer.

Trainer Didier Deschamps kan de derde bondscoach worden die de wereldtitel zowel als speler en als trainer wint. Foto EPA

Nadelig

Weinig tegenslag

Slechts één keer was Frankrijk even in de problemen. Tegen Argentinië stond het elftal opeens met 2-1 achter. De sores werden redelijk makkelijk opgelost, toen Frankrijk liet zien dat het ook echt kan aanvallen, tegen een matige defensie overigens. Wat als het echt moeilijk wordt, zoals tegen Portugal twee jaar geleden?

Favoriet

Frankrijk is de absolute favoriet. Bijna niemand kon zich voorstellen dat Kroatië de finale bereikte, terwijl het van Frankrijk bijna verwacht was. De druk ligt bij Frankrijk.

Kroatië, sterke punten

Teamverband

Kroatië was het laatste decennium telkens talentvol, maar vaak liep het net mis. Op het vorige EK speelde Kroatië een vreselijk negatieve wedstrijd tegen Portugal. In de verlenging zette de ploeg aan, om de strafschoppenreeks te voorkomen. Daarop counterde de latere winnaar Portugal één keer, via Ronaldo en Quaresma.

Woensdag leek het alsof Engeland onzeker was over een eventuele strafschopreeks, met doelman Subasic tegenover zich. Die had vijf van de tien strafschoppen gestopt in de reeksen tegen Denemarken en Rusland. Hij heeft een betere reputatie dan Lloris.

Het team is gegroeid. Bondscoach Zlatko Dalic: ‘Bij mijn aanstelling in oktober (na het ontslag van Cacic, red) heb ik gezegd dat ik ze niet ging leren voetballen, want dat kunnen ze stuk voor stuk beter dan ik. Ik ben er voor andere zaken: karakter. In de laatste drie wedstrijden hebben we 1-0 achter gestaan. Wij zijn een trots volk met karakter. Er is zoveel negativisme geweest in Kroatië, tot boycots in het voetbal toe. Ik kreeg mijn aanstelling 48 uur voor de cruciale wedstrijd tegen Oekraïne. Ik hoefde geen contract. Laten we ons eerst eens plaatsen, zei ik. Ik straal positivisme uit. We spelen straks in de Nations League opnieuw tegen Engeland, maar we hebben niet eens een stadion dat geschikt is voor die wedstrijd. Wij hebben trots, van God gegeven talent en karakter, maar dit is ook het moment om te praten over faciliteiten.’

Ervaring

Modric. Rakitic, Mandzukic, Brozovic, Perisic, Subasic, Lovren. Kroatië is gemiddeld ouder en ervarener dan Frankrijk. Modric is de beste. Hij sprak na afloop over het gebrek aan respect van Engelse analytici, dat gebruikt was ter motivatie. Modric is kandidaat voor de Gouden Bal dit toernooi, en ook op het einde van het jaar. Hij, Mbappé en Griezmann zijn kandidaten. Modric won ook al de Champions League.

Spits

Hoe moeilijk het is voor de spits? Marco van Basten zei er in een persconferentie behartigenswaardige zaken over. ‘Defensies zijn zo goed georganiseerd. Het aantal vierkante meters neemt af.’ Kane scoorde in de knock-outfase alleen uit een strafschop, Lukaku helemaal niet. Giroud scoorde het hele toernooi nog niet. Maar Mario Mandzucic? Al twee in de tweede fase.

Nadeel

veel speelminuten

Het zou nadelig kunnen uitpakken dat Kroatië al drie keer een verlenging speelde. Dalic: ‘We willen daarover niet praten’. Feit is dat Kroatië bij de aftrap van de finale ruim een dag minder rust genoot dan Frankrijk, en dat Kroatië drie verlengingen afwerkte. Eigenlijk zijn dus al zeven duels gespeeld, in plaats van zes. En de spelers zijn ouder dan die van Frankrijk.

Wisselvalligheid

De Kroaten zijn wisselvallig. Ze speelden een zeer matige eerste helft tegen Engeland, dat eigenlijk op 2-0 had moeten komen via Kane of Sterling. Eén slechte helft tegen Frankrijk kan fataal zijn. En het zal meer kracht kosten dan tegen Engeland om een achterstand in te lopen. ‘We verdienden het geluk’, aldus Dalic.