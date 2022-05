Frankfurt benut wel alle strafschoppen en wint de Europa League ten koste van Van Bronckhorsts Rangers

Giovanni van Bronckhorst troost Aaron Ramsey, die als enige speler een penalty miste. Beeld REUTERS

Een paar keer in de wedstrijd mocht Giovanni van Bronckhorst dromen van Europacup-winst, maar het is zijn Rangers FC toch niet gelukt de Europa League te winnen. In Sevilla was Eintracht Frankfurt na strafschoppen te sterk.

Uitgerekend de ervaren Aaron Ramsey miste voor Rangers, als enige van zijn ploeg. Niet de club uit Glasgow won daarom voor de tweede keer in de geschiedenis een Europese beker, maar Eintracht Frankfurt.

De Schotse en Duitse club stegen dit jaar in Europa boven zichzelf uit. Met een aantal spectaculaire overwinningen wisten ze de finale te bereiken, maar in de finale was van dat spektakel weinig meer over. Rangers-coach Van Bronckhorst zei voor de wedstrijd dat zijn ploeg zich niet beter had kunnen voorbereiden, maar daar was na het eerste fluitsignaal weinig van te merken. In Estadio Ramón Sánchez Pizjuán - de thuishaven van Sevilla FC, de club die de Europa League het vaakst won – was Eintracht het grootste deel van de wedstrijd ietsje sterker.

Geklungel

Heel gevaarlijk werden de Duitsers ook weer niet. En door geklungel van Eintracht kwam Rangers na een klein uur zelfs op voorsprong. Eerst kopte Sow ongelukkig naar achteren en daarna struikelde Tuta over zijn eigen benen. Zo stond Rangers-spits Joe Aribo opeens voor de keeper en was het bijna onmogelijk om te niet te scoren: 0-1. Dik tien minuten later was het alleen alweer gelijk, nadat Borré een voorzet van oud-Groningenspeler Kostic binnentikte.

Het bleef 1-1 na 90 minuten en pas in de tweede verlenging lukte het de Rangers om zelf gevaar te stichten. Eintracht-keeper Trapp lag in de weg bij een grote kans van Kent en plukte een vrije trap van Tavernier uit de kruising. De Duitsers scoorden daarna wel alle strafschoppen.

Zo pakte Eintracht gisteren na 42 jaar weer een Europacup. In 1980 werd Borussia Mönchengladbach verslagen in de strijd om de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

Verrassen

De club presteerde dit jaar matig in de Bundesliga, eindigde als elfde, maar wist in Europa juist steeds te verrassen. Op papier sterkere tegenstanders als Real Betis, FC Barcelona en West Ham United werden uitgeschakeld. In Camp Nou gebeurde dat bovendien voor een grotendeels wit stadion, omdat het tienduizenden Duitse fans was gelukt kaartjes te kopen in het stadion van Barcelona.

Van Bronckhorst had zich in Glasgow legendarisch kunnen maken door een Europacup te winnen. De Rangers wonnen er in 1972 de Europacup II, maar dat was in een tijd dat ploegen uit kleine landen nog een redelijke kans maakten op Europees succes. De club uit Glasgow komt van bovendien van ver, na een faillissement in 2012 volgde terugzetting naar het vierde professionele niveau.