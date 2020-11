Frank de Boer tevreden over ‘hoog tempo, heel veel beweging en veel diepgang’

Luuk de Jong ziet hoe keeper Ibrahim Sehic van Bosnië de bal weg bokst. Nederland versloeg Bosnië met 3-1 in de wedstrijd voor de Nations League. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hield hij twintig jaar geleden als beginnende coach lang vast aan bepaalde dogma’s (4-3-3, verzorgde opbouw van achteruit) daar is Frank de Boer inmiddels een behoorlijk flexibele trainer te noemen. In zijn vijfde wedstrijd als bondscoach van Oranje volgde zijn eerste zege op Bosnië en Herzegovina met een uur lang voetbal dat de kijker prettige kriebels bezorgde.

Met soms verzorgd, soms frivool en af en toe opportunistisch spel. ‘Hoog tempo, heel veel beweging, veel diepgang en we hebben tussen de linies gespeeld. Daar hadden ze heel veel moeite mee,’ stelde De Boer na afloop tevreden vast bij de NOS.

Het resulteerde in een 3-1-zege die Nederland op koers houdt voor de finaleronde van de Nations League, maar bovenal toch het blazoen van de pas een paar maanden terug gestarte coach oppoetste. De handtekening van De Boer is niet eenduidig. Een maand geleden tegen Italië installeerde hij een 5-3-2-systeem nadat de uitwedstrijd tegen Bosnië kort daarvoor op een stroperige 0-0 was uitgelopen. Dat duel wekte al een vroege Frank de Boer-moeheid op, terwijl de coach toen pas twee interlands onderweg was.

Depay op links

Tegen Italië (1-1) werkte de tactiek overigens prima, maar de voorbije week tegen Spanje (1-1) en Bosnië opteerde de coach weer voor 4-3-3, maar dan wel met het kopsterke aanspeelpunt Luuk de Jong als diepe spits waardoor Memphis Depay, onder De Boers geroemde voorganger Ronald Koeman zeer succesvol als centrumaanvaller, naar links moet uitwijken. Depay wordt daar niet per se vrolijk van, zo straalt hij uit. ‘Spits zijn heeft mijn voorkeur.’

Maar op deze manier kan Nederland soms ook de lange bal spelen als het via een meer gecontroleerde opbouw niet lukt. De Boer: ‘De lange bal spelen is helemaal niet zo smerig, dan kun je de tweede bal vaak opvangen en sta je alweer bij het zestienmetergebied. Dat vinden ze in Nederland niet zo, onze spelers ook niet. Maar als je er niet doorheen komt, moet je wat opportuner spelen. En dat afwisselen.’

Oogde Depay vier dagen eerder tegen Spanje nog wat ongelukkig, daar was juist hij tegen Bosnië onhoudbaar, strooiend met prachtpasses en technische hoogstandjes, zwervend van links naar rechts als een verkapte spelmaker. ‘Hij is multifunctioneel, hij kan daar ook heel goed uit de voeten,’ vond De Boer.

‘Ik wil gewoon iets creëren dat is lekker,’ sprak Depay. Hij schikt zich in zijn rol. ‘Ik word ook ouder, vroeger hadden mensen een bepaald beeld van mij. Ik sta niet bovenaan het team, ik moet zorgen dat ik in de basis hoor.’

Als hij maar vrijuit kan voetballen zoals voorgangers als Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Rafael van der Vaart ook graag deden. ‘Ik heb enorm veel genoten van toen ik net bij Oranje kwam, van alle groten voorin; Robben, Van Persie, Van der Vaart. Dat inspireert mij, dat wil ik doortrekken, dat willen deze jongens ook.’

Depay tekende voor de derde treffer en zette de aanvallen voor de eerste twee doelpunten op. Ze werden afgerond door zijn boezemvriend Georginio Wijnaldum, die weer achter de spits speelde. Wijnaldum was vooral te spreken over de vlotte start. ‘Vaak is het andersom. Beginnen we de tweede helft pas goed. Deze overwinning hadden we wel nodig.’

Depay: ‘Mensen vinden wat van ons, dan moet je cool, calm and collective blijven en dat hebben we gedaan. Al hadden we eigenlijk moet 4 of 5-0 moeten winnen.’

De vlotte zege geeft vooral de coach die nog niet won en nieuwe accenten plaatste meer geloofwaardigheid. De Boer gaf toe: ‘Tuurlijk wacht je op je eerste overwinning.’