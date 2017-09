Frank de Boer na vier nederlagen op rij ontslagen bij Crystal Palace

Forse teleurstellingen

Teruglezen De Boers toekomst bij Crystal Palace hangt aan een zijden draadje na vierde nederlaag.

Het vreemde is dat de wedstrijd tegen Burnley vermoedelijk de beste was onder zijn bewind. Crystal Palace, dat een sterspeler als Zaha voortdurend miste, kreeg tal van kansen, maar wist de snelle achterstand niet meer weg te werken. Opnieuw bleek dat langetermijndenken en topvoetbal een hachelijke combinatie is. De Boer kreeg de opdracht Palace 'Europeser' te laten spelen, met meer opbouw van achteruit, waarin de club van oudsher niet bepaald bedreven was. De wedstrijden liepen uit op forse teleurstellingen. Soms schakelde De Boer tijdens de wedstrijd over naar een wat opportuner spelsysteem, maar dan was het meestal al te laat.



Frank de Boer, 112-voudig international, had een prachtige start van zijn loopbaan als trainer. Hij was in december 2010 opvolger van Martin Jol bij Ajax en won het kampioenschap van de eredivisie vier keer op rij. Op de laatste speeldag van 2016 moest hij de titel laten aan PSV, door een gelijkspel bij De Graafschap.