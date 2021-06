Frank de Boer is de ideale bondscoach voor een land dat op springen staat

Van kwetsbaarheid torst hij tassen vol, richting onbekende horizon. Hoe hij daar zat vorige week, in een streep schaduw van de majestueuze opstallen van Cascade Resort in Portugal, om uit zichzelf te zeggen dat hij een persconferentie slecht had gedaan. Sorry. Niet scherp. Hij wekte medelijden en ook respect, om zijn schuldbesef.

Kijk naar die ogen, na de 2-2 tegen Schotland in een beroerde oefenpartij. Ze dwalen naar het niets, als hij het over Queensy Menig heeft, een jongen die niet eens in de buurt van Oranje is. Vergissing. Hij oogt wat afwezig, terwijl hij misschien overgeconcentreerd is. Want hij ziet eruit alsof hij zo kan meedoen, hij is slanker dan in zijn tijd als speler. Frank de Boer sluit zelfs niet uit dat hij te dun is, van bijna freaky sportbeleving en eetgewoonten. Het lichaam is verder dan de geest.

Het best is hij met spelletjes, want hij wil nooit verliezen. Dus als je hem vraagt of het toeval was dat hij de bal van 40 meter op de lat schoot voor een training, verheft hij zijn stem. Dan borrelt enthousiasme in de vlakke stem. Natuurlijk was dat geen toeval. We kunnen het navragen aan zijn assistenten. Hij had het voorspeld.

In De Boer zit vaak een vleugje verwondering verpakt. Hoe is het toch mogelijk dat Nederland gelijkspeelt tegen Schotland, zie je hem hardop denken. Ja, dat kan dus. En dan is daar die weinig strakke communicatie van de KNVB. Het warrige beleid rond het wegsturen van doelman Jasper Cillessen. De 4.000 minuten van eeuwige reserve Donny van de Beek bij Manchester United (verkeerde kolom gekeken, onder Klaassen). Het regent vreemde vergissingen bij Oranje.

De pers verbetert hem ook niet even snel, tijdens zo’n persconferentie, en de perschef ook niet. Dat is jammer voor De Boer, want zo’n fout gaat een eeuwigheid mee, die zit de hele tijd in grappige filmpjes van mensen die gespecialiseerd zijn in grappige filmpjes maken.

Zo is een soort defaitisme ontstaan rond Frank de Boer. Het wordt niets met dat EK. Het kan alleen saai voetbal zijn, terwijl hij een heel behoorlijk elftal kan opstellen als iedereen fit is. Een elftal dat helemaal niet zoveel minder is dan dat van de echte favorieten voor de titel. Een beetje minder misschien, maar niet veel minder, en als het toernooi straks is gevorderd tot de knock-out, kan een beetje minder met een beetje geluk zomaar een beetje meer zijn.

Eigenlijk is het mooi, die wat getemperde verwachtingen, want als je het toernooi vanuit Nederland volgt, valt op hoeveel reclames over Oranje op de buis te zien zijn, hoe de gekte om zich heen slaat. Een tikkeltje bescheidenheid aan de vooravond van een voetbaltoernooi is het beste medicijn voor een land dat op springen staat, als het om feesten gaat. Langzaam op gang komen, is gezond voor een volk dat een jaar bijna stilstond, dat het leven weer voorzichtig omarmt.

In de zin is hij de ideale bondscoach, Frank de Boer.