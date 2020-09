Frank de Boer heeft er zichtbaar zin in: ‘Hier zit een heel blij persoon’

Frank de Boer. Beeld BSR Agency

Dat moet al snel, want op 7 oktober volgt de vuurdoop voor de 50-jarige Noord-Hollander als Oranje vriendschappelijk speelt tegen Mexico, direct gevolgd door nog twee interlands. ‘Hier zit een heel blij persoon. Hoewel je dat soms niet altijd aan me ziet, is het toch echt zo,’ opende hij met een grijns op de KNVB campus in Zeist.

Vervolgens bevestigde hij de onder Koeman ingeslagen weg te willen voortzetten. Dat was ook een nadrukkelijke eis van de KNVB die de omringende structuur en staf in stand wilde houden.

Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor Dwight Lodeweges, assistent en veldtrainer onder Koeman. Lodeweges nam even de honneurs waar nadat Koeman op 18 augustus aangaf voor FC Barcelona te kiezen. De Boer sprak al met Lodeweges en kreeg ‘energie’ van die gesprekken.

Gerefereerd werd aan de samenwerking die De Boer had met Hennie Spijkerman bij Ajax. Samen leidden ze Ajax vanuit een diepe clubcrisis naar vier landstitels (2011-2015) op rij. Overigens raakte Spijkerman steeds iets verder op de achtergrond. De Boer presteerde nadien veel minder goed, leidend tot ontslag bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United.

Kritiek

De aanstelling van De Boer leidde mede daarom tot veel kritiek. Bovendien was Louis van Gaal niet gepolst. De KNVB-top wilde daar niet dieper op ingaan. Wel was er contact met de gepensioneerde Frank Rijkaard en Bayer Leverkusen-coach Peter Bosz. Beiden gaven aan niet beschikbaar te zijn.

Elftallen van De Boer ontberen een avontuurlijke inslag, is een ander kritiekpunt. Breedtepasses zijn troef. De Boer laconiek: ‘Volgens mij gaf ik wel eens een passje naar voren. Dat ‘tikkie breed’ slaat zeker niet op mij. We willen resultaten en het liefst op de mooiste manier, daar hebben de spelers ook de kwaliteiten voor. Het interesseert me niet of ik kandidaat 1, 2, 3, 4 of 5 ben. Ik wil het vertrouwen niet beschamen. Je hebt altijd tegenstanders die hoor je het luidst. Kleine groepjes krijgen vaak de meeste aandacht. Dat is niet erg, daar moet je naar luisteren, maar een grote groep is ook blij.’

De Boer, tien jaar geleden voor het eerst hoofdcoach, dacht al langer na over het bondscoachschap. ‘Er gingen al eerder geruchten over Koeman en Barcelona. Toen sprak ik met mijn zaakwaarnemer: hoe denk je over Oranje? Het ziet er schitterend uit, dit is een goede generatie, ik had er zeker oren naar. Ik ben zeer vereerd, het is een supergevoel om bondscoach te zijn van ons land. Ik was ook altijd heel trots als ik voor Oranje mocht spelen. Dit is een zeer speciaal momenten voor mij en mijn naasten. Ik geloof dat we een mooie toekomst hebben.’

De Boer vermoedt dat dit Oranje in de breedte sterker is dan de ploeg die op het WK 2010 de finale haalde. Destijds was De Boer assistent, sindsdien is hij naar eigen zeggen gegroeid, vooral doordat hij in aanraking kwam met machtsspelletjes buiten het veld. ‘Ik denk dat ik wel overeenkomsten heb met Ronald Koeman, maar ik ben geen Koeman 2.0. Ik heb mijn eigen stijl en identiteit. Ik ben geen kopie, maar het zou raar zijn als ik een ander systeem kies of een andere wind laat waaien nu het zo goed gaat.’