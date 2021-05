Frank de Boer had de interviews misschien ook een paar keer over moeten doen

In een trailer van de Netflix-film Ferry richt de hoofdpersoon, een knuffelcrimineel, tijdens een autoritje plotseling een pistool op het kruis van de chauffeur. Ben jij gehecht aan je ballen, vraagt Ferry Neuteboom. Nou, normaal geschoten schoot ik ze in de kruising, zegt bondscoach Frank de Boer, tamelijk laconiek gezien de omstandigheden.

Neuteboom (Frank Lammers, een PSV-fan) probeert De Boer (Frank de Boer, een bondscoach die zichzelf speelt en soms wordt verweten dat hij een voorkeur heeft voor Ajacieden en ex-Ajacieden) tot praten te dwingen. Hij wil weten wat de samenstelling zal zijn van de selectie van Nederland voor het EK. Hij vraagt hoeveel PSV’ers erbij zitten en veronderstelt vloekend dat de hele groep zal bestaan uit Ajacieden.

Intussen is De Boer uit de auto gestapt en op de vlucht geslagen, een steengroeve of iets dergelijks in. Neuteboom is het zat en wil hem doodschieten. Als het pistool weigert, zegt de bondscoach met een grijns dat hij het fijn vindt om te merken dat hij het geluk nu al aan zijn kant heeft.

Hij had het een paar keer over moeten doen, zei De Boer zondag in de talkshow Humberto. Gastheer Humberto was complimenteus, maar aan Frank de Boer is geen groot acteur verloren gegaan, zacht uitgedrukt.

Of hij als bondscoach geschikt is, valt ook nog te bezien. Dat is ernstiger. De voortekenen zijn ongunstig. Tot nu toe maakt hij een weinig overtuigende indruk, maar dáár ging het deze week nauwelijks over in een lange reeks interviews.

Talloze Nederlandse kranten plaatsten woensdag een interview met hem. Het bleek te gaan om een ‘video-interview met een elftal verslaggevers’, volgens de Volkskrant. Het AD schreef zelfs over ‘meer dan een dozijn’. Ook nu.nl, het ANP, de VARAgids en Voetbal International deden mee.

Zo gaat dat tegenwoordig. Dat komt natuurlijk door covid-19 en alle beperkingen, maar ik vermoed dat de KNVB en De Boer het ook wel prima vonden zo. Ze waren er in een uurtje vanaf en er bleef mooi tijd over voor de Netflix-trailer.

Nog niet alle interviews zijn gepubliceerd, maar genoeg om te concluderen dat Frank de Boer dit misschien ook een paar keer over had moeten doen. Elke sprankeling ontbrak. Originele gedachten, eigenzinnige opvattingen, gewaagde stellingen, avontuurlijke dromen: niks.

Virgil van Dijk zal worden gemist en assistent Ruud van Nistelrooij kan van grote waarde zijn, want die weet wat er allemaal te koop is. Oranje is geen topfavoriet voor de eindzege en laat niemand denken dat we even over Oekraïne en Oostenrijk heenlopen. Over Ferry en de trailer van Netflix was het niet gegaan, in het massa-interview. Dat was toen nog geheim.

De koppenmakers hadden het zwaar. Het AD koos uit arren moede voor ‘Als álles klopt, dan minimaal de halve finale’, de Volkskrant voor ‘Ik denk dat wij ver kunnen reiken als we in topvorm zijn’. Het voorbehoud, ‘als’, is door veel voetbaltrainers geperfectioneerd, maar De Boer is er een meester in.

Nog eentje: ‘Als we het goed doen, kunnen we het iedereen lastig maken’.

En dit was dan het startschot van de voorbereiding van Oranje op het EK. Maandag komt een deel van de selectie bij elkaar. Van spanning of voorpret is geen sprake. Het heeft er alle schijn van dat het EK 2020, zo geheten omdat de T-shirts nu eenmaal waren gedrukt, het meest overbodige voetbaltoernooi aller tijden wordt, een gekunstelde en slecht gelijkende kopie van een volwaardig evenement.

Ook daarom is Frank de Boer niet te benijden. Geluk aan zijn kant, hij kan het bij zijn volgende ontsnappingspoging goed gebruiken. Binnen de selectie is alles koek en ei, dat scheelt. Nu.nl: ‘Dit Nederlands elftal is een vriendenteam.’ Voetbal International: ‘Dit is een echt vriendenteam.’ Gezellig hoor.