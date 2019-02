Frank de Boer en Atlanta United, het was te mooi om waar te zijn

Atlanta United verloor donderdag in de achtste finales van de Concacaf Champions League met 3-1 van Club Sport Herediano, kortweg CS Herediano. Dat was verrassend. Atlanta United, The Five Stripes, is de kampioen van Amerika, CS Herediano de nummer negen van Costa Rica.

Van CS Herediano (sedert 1921) had ik niet eerder gehoord. De club uit Heredia, een plaats 10 kilometer ten noorden van hoofdstad San José met een gemiddelde temperatuur in februari van 25 graden, blijkt 27-voudig landskampioen te zijn en heeft drie goede bijnamen: El Team, Los Florenses en Los Rojiamarillos. Stadion Eladio Rosabal Cordero is met 8.700 toeschouwers aan de kleine kant en grotendeels onoverdekt.

Stadion Eladio Rosabal Cordero van CS Herediano.

Dit zou allemaal onbelangrijk zijn als de verliezende trainer in Heredia niet Frank de Boer was geweest. Hij is na twee akelige flops (Internazionale ontsloeg hem na 85 dagen, Crystal Palace na 77) aan een nieuw buitenlands avontuur begonnen.

De Amerikaanse competitie is geen stap voorwaarts voor een ambitieuze trainer uit Europa, zou je denken, maar dat beeld werd de afgelopen maanden bijgesteld. Vergeet de Europese topclubs. Atlanta United is het beste wat Frank de Boer kon overkomen.

Het stadion is groot en schitterend, het publiek trouw en twee jaar na de oprichting werd de landstitel al gewonnen. De beslissing viel in december tegen de Portland Timbers. (Hier trok de wedstrijd alleen aandacht omdat commentator Frank Kramer van Eurosport gedichten voordroeg en beleggingstips gaf in plaats van het spel becommentarieerde.)

Atlanta United en De Boer vormen een perfecte match, stond vorige maand boven een stuk in de Volkskrant. Er kwam een man aan het woord, Guido Albers, die volkomen terecht ‘dolenthousiast’ werd genoemd. Albers is de zaakwaarnemer van De Boer.

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat hij op de loonlijst van Atlanta United staat. Dolenthousiast bleek nog zwak uitgedrukt. Albers ging helemaal uit zijn dak. De club kan zich in Europa geen betere ambassadeur wensen.

De sfeer en ambitie zijn in Atlanta onbeschrijflijk. Omdat de spelers gemiddeld maar zo’n 440 duizend euro verdienen, ‘gaan ze als de brandweer’. Het woord ‘groeipotentie’ viel en Albers prees het ‘ambitieuze, leergierige karakter van club, personeel en spelers’. Kortom, ‘dit project heeft de toekomst’.

Albers zei ook dat De Boer zijn stempel op de club ging drukken; een fout, want dat is juist iets wat trainers niet moeten doen. Ze hoeven alleen het eerste elftal goed te laten voetballen. Verder moeten ze iedereen met rust laten en de gebruiken respecteren.

Waar Nederlandse trainers het altijd vandaan halen dat ze hun stempel op een club moeten drukken, is onbekend. Het zal met zelfoverschatting te maken hebben. En het loopt bijna altijd verkeerd af omdat de meeste clubs vinden dat de trainer zich aan de club moet aanpassen, en niet andersom.

Verslaggevers in Heredia stelden donderdag vast dat de nummer negen van Costa Rica ook met 6-1 had kunnen winnen. De beste observaties stonden op een Amerikaans blog, dirtysouthsoccer.com.

Eén zin voerde me meteen naar het gezellige stadionnetje van CS Herediano, de kleine club die het moest opnemen tegen het grote Atlanta United: ‘De wind waaide, het veld was hobbelig, de scheidsrechter verloor in de eerste helft zijn opschrijfboekje en de verlichting was spaarzaam.’ Het moet een heerlijke wedstrijd zijn geweest in Heredia.

De bloggende supporter schreef dat Atlanta United ten prooi viel aan een defensieve chaos en dat het nog wel een tijdje zal gaan duren voordat iedereen bij de club weer ontspannen is. Voor De Boer zit dat er niet in, die ziet er ‘constant uit alsof de fysieke representant van de dood dreigend voor zijn neus staat’.

En het was al te mooi om waar te zijn, Frank de Boer en Atlanta United.