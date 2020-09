Frank de Boer belangrijke kandidaat-bondscoach

Frank de Boer aan de zijlijn van zijn oude club Atlanta United. Beeld AP

De Boer (50) is geïnteresseerd en vereerd, zo liet hij vorige week al weten. Nadat media donderdag melding maakten van zijn kandidatuur, toeterden de social media al in hoge tonen. Het ging meestal om het saaie voetbal in zijn laatste tijd bij Ajax, en om ontslagen bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United. Daar staat tegenover dat De Boer van alle Nederlandse trainers de meeste landstitels won in de afgelopen tien jaar, namelijk vier stuks, met Ajax van 2011 tot 2014. Hij bleef bovendien ijzig kalm tijdens de zogenoemde Cruijff-revolutie bij Ajax.

Internationaal gezien bleef succes bij Ajax uit, mede omdat De Boer geen druk op de directie legde om fors te investeren in toptransfers. Pas ver na zijn vertrek verhoogde Ajax het salarisplafond met een verdieping, in een poging aan te haken bij de internationale top. Teleurstellend was vooral zijn afscheid in 2016, toen Ajax door een gelijkspel bij De Graafschap op de slotdag de titel verspeelde aan PSV.

Ook Louis van Gaal, een andere mogelijke kandidaat, heeft De Boer onlangs naar voren geschoven. ‘Frank de Boer is de vrije man’, antwoordde hij, op een vraag naar belangstelling van zijn kant. Van Gaal, officieus met pensioen, wil pas over de baan nadenken als de KNVB hem benadert. De bond wil voor de volgende interlandcyclus, die begint op 7 oktober met een oefenduel tegen Mexico, een nieuwe bondscoach aanstellen.