Frank Arnesen, de nieuwe technisch-directeur van Feyenoord die voor een cultuuromslag moet zorgen

Frank Arnesen. Beeld Proshots

Martin van Geel maakte al in maart bekend in de zomer te vertrekken als technisch directeur vanwege de toenemende publieke druk. Rugdekking van de raad van commissarissen ontbrak. Nadat veel kandidaten Feyenoord afzegden nam commissaris Sjaak Troost daarop zelf de handschoen op. In februari hoopt hij Arnesen afdoende te hebben ingewerkt om het stokje over te geven.

Arnesen was in een soortgelijke rol al werkzaam bij onder andere PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, HSV en recentelijk Anderlecht. Zijn netwerk reikt ver, mede dankzij een aantal familieleden dat ook in de voetballerij actief is. Op technisch vlak moet de 63-jarige Deen een cultuuromslag bewerkstelligen ten einde meer rendement uit de jeugdopleiding, scouting en spelersverkoop te halen.

Arnesen kwam als talentvolle tiener naar Ajax, waar hij danig gehard werd. Wim Suurbier gooide zijn fiets op de fietsenstalling, Ruud Krol brieste dat hij met maatje Søren Lerby geen Deens meer mocht spreken en trainer Rinus Michels negeerde hem meestentijds.

De slungel Arnesen vermande zich, werd zelfs heel even vergeleken met Cruijff, ging later naar Valencia, Anderlecht en PSV. Hij speelde 52 interlands, dat waren er meer geweest zonder een zwakke knie en beenbreuk.

De zoon van een tramconducteur annex voetbalkantinebeheerder werd daarna assistent-trainer bij PSV. In een interview met Elsevier in 1993 veegde hij volledig de vloer aan met alles en iedereen op de club: ‘PSV is ziek, doodziek. Zelf ben ik ook ziek: van de jongens. Profiteurs en slapjanussen zijn het.’ Er volgde ontslag op staande voet, maar Arnesen keerde binnen een jaar terug als technisch manager. Gefluisterd werd over een vooropgezet een-tweetje met toenmalig voorzitter Maeyer.

Zijn eerste job was oude gabbers Van Aerle, Heintze, Van Breukelen en Kieft vertellen dat ze weg moesten. Arnesen verwierf faam door Nilis, Cocu, Stam, Jonk, Ronaldo, Van Nistelrooij, Van Bommel en Robben binnen te hengelen, daar staan zo’n 35 miskopen en een verlies van ruim zestig miljoen euro op de transferbalans tegenover.

PSV werd viermaal kampioen in het Arnesen-decennium, maar overleefde nimmer de eerste ronde van de Champions League. De jeugdopleiding functioneerde matig en de manager kreeg het verwijt te veel met dezelfde zaakwaarnemers zaken te doen. Trainer Guus Hiddink kreeg steeds meer macht en Arnesen moest in 2004 definitief wijken.

Londen

Hij toog naar Tottenham Hotspur, waar hij met de door hem doorgeschoven trainer Martin Jol de renaissance van de Londense club inzette. Een jaar later werd hij gefotografeerd op het jacht van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Die moest liefst zeven miljoen euro aftikken bij Spurs om Arnesen tot chief scouting en jeugdopleiding te kunnen benoemen. Arnesen kreeg er mot met coach Mourinho, maar was verder een zeer gewaardeerde kracht binnen Chelsea.

Na vijf jaar koos hij voor het technisch directeurschap bij HSV, een club vergelijkbaar met Feyenoord; meer verleden en pretenties dan perspectief. Arnesen haalde rap vijf spelers uit Engeland, maar de meesten voldeden niet. Toen hij een zesde wilde halen, ene Kevin De Bruyne, ging de clubleiding niet akkoord.

HSV gleed verder weg, Arnesen werd er met enkele anderen van verdacht te verdienen aan transfers, maar vrijgepleit. Na drie jaar moest hij toch weg. Daarna ging het nog veel slechter met de Duitse dino.

Anderlecht

De daaropvolgende huwelijken met Metallurg, PAOK en Anderlecht duurden nog geen jaar. Bij die laatste club begon hij afgelopen januari. De door Arnesen aangestelde coach Fred Rutten presteerde beroerd, daarna werden de technische teugels door de clubleiding gegeven aan de teruggekeerde vedette Vincent Kompany. Weer startte Anderlecht slecht. Toen Arnesen op 30 september jongstleden met vijf taarten kwam aanzetten voor zijn eigen verjaardag werd hem in vijf minuutjes verteld dat hij eruit lag.

Het belet hem niet een nieuwe uitdaging bij een noodlijdende topclub op te pakken. Een eerste taak wordt het aanstellen van een nieuwe trainer, want in principe stopt Dick Advocaat, 25 jaar geleden nog door Arnesen naar PSV gehaald, na dit seizoen.

Volgens insiders moet niet vreemd worden opgekeken als Arnesen met Phillip Cocu op de proppen komt. Arnesens schoonzoon is Cocu’s vaste assistent Chris van der Weerden. Cocu was al in beeld bij Anderlecht.

Bij Feyenoord stikt het van de organen (rvc, investeerders, stichting continuïteit, aandeelhouders) die willen meebeslissen. Transferbudget is er vooralsnog nauwelijks, de huidige spelersgroep is chronisch wisselvallig. Menig directeur bedankte daarom voor de eer. Naast ervaring en een netwerk zal Arnesen flexibiliteit, doortastendheid en overtuigingskracht moeten tonen.