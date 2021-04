Als de lentekou, de coronamaatregelen of de overdaad aan snelschaak het humeur dreigen aan te tasten, biedt het Twitteraccount van de Schot Douglas ­Griffin troost. Bijna dagelijks plaatst hij schitterende oude foto’s die geschikt zijn om het computerbureaublad op te vrolijken. Mooi is het overzicht van de toernooizaal van het Maroczy memorial in Boedapest 1952 of de prent uit 1980 van een dik ingepakte Viktor Kortsjnoi op ski’s tijdens de kandidatentweekamp tegen Tigran ­Petrosian in het Oostenrijkse Velden.

Griffin doet meer dan foto’s opsporen en publiceren. In een eerdere rubriek noemde ik zijn onvolprezen blog Soviet Chess History, waarin hij door hem vertaalde artikelen uit de Sovjet schaakpers verzamelt. Ook plaatst hij op Twitter af en toe een partijfragment dat tot zijn verbeelding sprak. Zo herinnerde hij zijn volgers deze week aan een ongewone, bijzonder fraaie matcombinatie uit het vroege werk van Gari Kasparov.

De partij van de latere wereldkampioen tegen de Braziliaan Jaime Sunye Neto komt uit het junioren-WK voor landenploegen dat in 1981 in Graz plaatsvond. In grote stijl scoorde Kasparov negen punten uit tien partijen aan het eerste bord van een sterk Sovjet-team met onder anderen Psachis, Joesoepov en Dolmatov.

Sunye Neto – Kasparov

Graz 1981

1.Pf3 Pf6 2. c4 c5 3. Pc3 e6 4. e3 Pc6 5. d4 d5 6. cxd5 exd5 7. Lb5 Ld6 8. dxc5 Lxc5 9. 0-0 0-0 10. b3 Lg4 11. Lb2 Tc8 12. Tc1 Ld6 13. Le2 Lb8 14. Pb5 Pe4 15. Pbd4 Te8 16. h3

In de toernooipraktijk is gebleken dat 16. Pxc6 bxc6 17. Pd4 een goed alternatief is.

16 ... Lxf3 17. Pxf3 Dd6 18. Dd3 Pg5 19. Tfd1 Ted8 20. Kf1 Pe4 21. a3 a6 22. Dc2 La7 23. Ld3 Dc7 24. Te1 Td6 25. b4 Te6 26. b5 axb5 27. Lxb5 h6 28. Tcd1 Td8 29. Db3 Dd6 30. a4 Lc5 31. Te2 b6 32. Kg1

In deze ongeveer gelijke stelling waagde wit een remiseaanbod. Natuurlijk weigerde Kasparov.

32 ... Pe7 33. Pd4 Tg6 34. Ld3 Dd7 35. Kh1 Pf5 36. Lxe4

Na 36. Pxf5 Dxf5 37. Lxe4 Dxe4 38. f3 kan wit weinig gebeuren.

36 ... dxe4 37. Ted2 Ph4!

Diagram links

38. Pe6?

Deze tweede fout is fataal. Niet goed is 38. Pf3? exf3! 39. Txd7 fxg2+ 30. Kg1 Pf3 mat, maar na 38. f4! is wits nadeel beperkt.

38 ... Dxd2 39. Txd2 Txd2 40. Pf4 Tg5 41. Kg1 Pf3+

Diagram rechts

42. Kf1

Na de andere koningszet volgt een sublieme combinatie: 42. Kh1 Lxe3! 43. fxe3 Tdxg2! 44. Pxg2 Tg3!. Ondanks een enorme materiële voorsprong kan wit het mat slechts uitstellen met zinloze dameoffers.

42 ... Lxe3! 43. fxe3 Tdxg2 44. Dc3 Th2 45. Pe2 Kh7!

Ter voorbereiding van 46 ... Tgg2, een zet die nu nog niet gaat wegens 46. Dc8+.

46. Dc8

Of 46. Db4 f5 met onpareerbare dreigingen.

46 ... Th1+ 47. Kf2 Pd2

Wit geeft op.