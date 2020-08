Foutloze Verstappen legt zich in Spanje neer bij tweede plek

Max Verstappen spreekt met racewinnaar Lewis Hamilton na de race. Beeld 2020 Pool

Max Verstappen zag het al na ongeveer een derde van de race, toen hij steeds meer moeite kreeg om de Mercedes van Lewis Hamilton te volgen: hij ging niet winnen. Op het circuit onder de rook van Barcelona, waar hij in 2016 zijn eerste Formule 1-race won, reed hij zondag een foutloze wedstrijd. Een week eerder leverde dat hem de zege op. Maar in Spanje was Hamilton in zijn Mercedes weer ouderwets ongenaakbaar. De tweede plek is dan het maximale, zo accepteerde Verstappen.

De Verstappen van een paar seizoenen geleden zou meer moeite hebben met dat gegeven. In zijn eerste Formule 1-jaren blonk hij nog weleens negatief uit door gebrek aan snelheid te willen compenseren met overmoedige acties, geregeld met positieverlies tot gevolg. De Verstappen van vandaag is op alle vlakken een betere coureur en dus ook als het gaat om het inschatten van zijn kansen.

Hij is er zelfs beter in dan zijn team, bleek zondag. De Nederlander klaagde in de beginfase van de race meerdere keren over zijn snel slijtende banden. Hij stelde een pitstop voor, maar zijn team wist dat hij dan nagenoeg kansloos was om Hamilton nog te achterhalen, die aanzienlijk minder problemen had met zijn banden in vergelijking met de race die Verstappen won.

Felle discussie

Het leidde tot een felle discussie over de boordradio. Verstappen vreesde dat Mercedes-coureur Bottas, die hij met een goede start had verschalkt, door het getreuzel van zijn team kans kreeg hem in te halen. ‘Hoe vaak moet ik het nog herhalen? Ik verlies heel veel tijd’, bitste hij met het nodige gevloek. Een ronde later liep zijn cockpit helemaal over met ergernis: ‘Waarom kijken we niet eerst naar onze race?’, mopperde hij. ‘Op deze banden zijn wij duidelijk niet snel genoeg. Laten wij gewoon ons werk doen, dan doen zij (Mercedes, red.) dat van hun.’

Nog diezelfde ronde kreeg Verstappen toestemming voor zijn pitstop. In de ruim veertig ronden daarna reed hij in een enigszins saaie wedstrijd onbedreigd naar de tweede plek. Het gat met Hamilton was op de finish ruim 24 seconden in het voordeel van de regerend wereldkampioen.

Een flink verschil, zeker gezien Verstappens dominante, maar onverwachte overwinning in Engeland zeven dagen eerder. Sleutel voor die winst waren Verstappens banden, die minder snel sleten dan die van de Mercedessen. Plots had hij een kwetsbare plek in de Duitse auto’s blootgelegd.

Mercedes had Verstappen in Spanje ook aangemerkt als favoriet, omdat het rubber door de hoge asfalttemperatuur (ruim 50 graden) mogelijk weer snel zou slijten. De banden waren alleen wel een gradatie harder dan in Silverstone en dat bleek in Spanje cruciaal voor Mercedes. De bandenproblemen waren verdwenen en de pikorde van de eerste vier races was hersteld.

Verstappen oogde daar na de race allesbehalve terneergeslagen over. ‘Ik ben gewoon heel realistisch’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. ‘We hebben vorige week dan wel gewonnen en dat was heel mooi hoor, maar dan moet je niet direct roepen dat we weer voor de titel meedoen. Ik roep dat in ieder geval niet.’

Hij kijkt daarom ook nuchter naar de volgende race in België, waar hij niet rekent op de zege. ‘Want als je zo dominant als Mercedes bent, verandert dat niet binnen twee weken.’

Het neemt niet weg dat Verstappen aan zijn beste seizoenstart in de Formule 1 bezig is, met vijf podiumplekken in de eerste races. In de WK-stand staat hij tweede, 37 punten achter kampioenschapsleider Hamilton en 6 voor Bottas, die in zijn snellere Mercedes op papier eigenlijk voor Verstappen hoort te staan.

Onomstreden de beste

Het onderstreept dat Verstappen en Hamilton momenteel onomstreden de beste coureurs van het veld zijn. De twee halen wekelijks het maximale uit hun auto’s. In tegenstelling tot hun teamgenoten in exact dezelfde bolide. Hamilton staat na zes races al 43 punten voor Bottas in de WK-stand. Verstappens teamgenoot Albon zou elke race minimaal als vierde moeten finishen, aangezien Red Bull na Mercedes de snelste auto heeft. Het lukte hem dit seizoen nog maar een keer. Zondag zette Verstappen hem zelfs op een ronde.

De superioriteit van Hamilton en Verstappen bleek zondag uit kleine dingen, zoals Verstappen die tijdens snelheden met ruim 300 kilometer per uur nog capaciteit over heeft om zijn pitstop af te dwingen. Of Hamilton die in het slot van wedstrijd tegen het advies van zijn team in er niet voor koos te wisselen naar de zachtste, snelste banden. Bottas deed dat wel in de jacht op Verstappens tweede plek en dat was het foute besluit, erkende Mercedes-teambaas Toto Wolff. De banden sleten te snel, iets wat Hamilton al vreesde, waardoor Bottas niet meer in de buurt kwam van Verstappen.

Wie de allerbeste is, Hamilton of Verstappen, wordt pas duidelijk als de twee in een vergelijkbare auto zitten. En dat kan nog wel even duren.