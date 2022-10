Foutloze Verstappen breekt record dankzij zijn vloeiende rijstijl; pers reageert zowel lyrisch als kritisch

Max Verstappen (m) viert zijn overwinning in Mexico. Beeld AFP

Het zou op papier een van zijn lastigste races dit seizoen worden. Het oogde als één van zijn makkelijkste. In stijl kreeg Max Verstappen zondag in Mexico het recordaantal zeges in één Formule 1-seizoen in zijn eentje in handen.

De 25-jarige wereldkampioen staat dit seizoen nu op veertien zeges. Daarmee brak hij het record van dertien overwinningen dat hij sinds de vorige race in Amerika deelde met Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). Verstappen heeft nog twee races om zijn record verder aan te scherpen.

Met name de onverstoorbare manier waarop Verstappen in Mexico naar zijn record reed, maakte indruk. De twee snelle Mercedessen achter hem hadden bijvoorbeeld niets te verliezen, wetende dat ze in de ijle lucht op het Autódromo Hermanos Rodríguez hun grootste kans op een zege hadden dit seizoen. De vele tienduizenden Mexicanen hoopten op een zege van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez.

Het deed Verstappen allemaal niets. Hij haalde zoals zo vaak dit jaar meteen eigenhandig alle spanning uit een race. Hij bleef kalm bij de start, reed direct weg en wist in de 71 ronden daarna als een soort menselijke metronoom de ene na de andere pijlsnelle, foutloze omloop te noteren.

Limiet

Ondertussen hield hij zijn banden in prima staat, waarmee hij vriend en vijand verbaasde. Dankzij zijn unieke, vloeiende rijstijl kan hij zijn auto langer tegen de limiet duwen dan soms op papier mogelijk lijkt, zoals in Mexico het geval was.

Het leidde tot lyrische reacties in onder meer de Ferrari-gezinde Italiaanse media. La Gazzetta dello Sport omschreef Verstappen bijvoorbeeld als de Griekse koning Midas, ‘omdat alles wat hij aanraakt, verandert in goud’. Volgens de Corriere dello Sport weet Verstappen niet meer wat verliezen is. ‘Of het nu op hoogte is in Mexico, aan zee in Zandvoort, op een snel of juist op een langzaam circuit, op een droge of juist een natte baan.’

De Britse krant The Guardian lichtte de ontspanning bij Verstappen uit nadat hij in Mexico uit zijn auto was gestapt. ‘Alsof hij net was teruggekeerd van een dagje naar het strand. Het was een beeld dat zijn seizoen samenvatte.’

Verstappens rimpelloze en extreem dominante seizoen contrasteert met vorig jaar. Dat seizoen stond juist bol van controverses. Sterker: een aantal zaken sluimert nog altijd.

Overschrijding budgetplafond

Zo ging het afgelopen weekeinde volop over de overschrijding van het budgetplafond door Red Bull in 2021, waarvoor de renstal werd gestraft met een boete van 7 miljoen dollar en een reductie van 10 procent als het gaat om windtunneltijd. Dat hindert het team bij het ontwikkelen van de auto.

Red Bull noemde de straf ‘draconisch’, terwijl de concurrentie van mening was dat de berisping te licht was. De Formule 1 zat al weken met cashgate in de maag. Naar verluidt schakelde voorzitter van racefederatie FIA Mohammed Ben Sulayem zelfs voormalig F1-baas Bernie Ecclestone in om te adviseren bij de strafbepaling.

De kwestie overschaduwde deels de aandacht voor Verstappens tweede titel. Verstappen haalde vorige week tegenover de pers al zijn schouders op over mensen die vraagtekens zetten rond zijn titels ondanks zijn zegereeks. Hij sprak van ‘zure’ criticasters.

Niet meer te woord te staan

Toch zette Verstappen in Mexico een streep. Hij besloot met zijn team voor onbepaalde tijd de cameraploegen van Sky Sports – met een Britse, Duitse en Italiaanse tak een van de grootste tv-crews in de Formule 1 – niet meer te woord te staan.

Directe aanleiding was een verslag van Sky-journalist Ted Kravitz bij de voorlaatste race in Amerika, waarin hij meerdere keren benadrukte dat zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton in 2021 was ‘beroofd’ van zijn achtste titel en hij Verstappen voortdurend ‘die gast’ noemde.

Volgens Verstappen was zijn besluit een optelsom van een jaar vol gebrek aan respect, zei hij in de persconferentie na zijn zege in Mexico. ‘Op een gegeven moment is het dan klaar. Je kunt niet in het verleden blijven leven. Je moet verder. Verder is het op de sociale media op dit moment behoorlijk giftig. Als je dan dit soort dingen zegt, maak je het erger.’

Het heeft geen moment effect op hoe hij zijn huidige seizoen beleeft, benadrukte hij. ‘Statistieken hebben mij nooit echt geïnteresseerd, want in de Formule 1 hangt veel af van je pakket (auto en motor, red.). Die is dit seizoen geweldig, dus ik geniet gewoon van dit moment.’