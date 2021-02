Foutloze Naomi Osaka houdt Serena Williams uit finale en van kans op 24ste grandslamtitel

Serena Williams Beeld BELGA

‘Ik ben klaar’, waren de laatste woorden van Serena Williams voordat ze huilend haar korte persconferentie verliet. Weer was het de 39-jarige Amerikaanse tennislegende niet gelukt om een record te evenaren dat vooral een record is omdat Williams zelf er zo op zegt te jagen. Het zijn de 24 grandslamtitels die de Australische Margaret Court in een ander tijdperk binnenhaalde. Williams blijft nu al jaren op 23 steken.

Dit keer was de Japans-Amerikaanse Naomi Osaka - ze heeft beide paspoorten - de streep door Williams’ rekening. De 23-jarige nummer 3 van de wereld (in 2019 was ze nummer 1) overweldigde haar idool met het powertennis dat ze als peuter van Williams had afgekeken op tv. Na de 6-3, 6-4 nam de verliezer alle tijd om uitgebreid afscheid te nemen van het Australische publiek, gevolgd door een post op Instagram: ‘Ik ben jullie voor eeuwig dank verschuldigd.’

Moeten we dat lezen als een Australisch vaarwel?, was de vraag van de pers aan de zwaar teleurgestelde Williams. ‘Als ik ooit afscheid neem’, zei ze met moeizaam lachje, ‘zal ik het niemand vertellen.’ Op de vraag of haar partij tegen Osaka een gevalletje ‘rotdag op de zaak’ was, stond ze op, zei ‘I’m done’ en was ze weg.

Toch begon die dag op kantoor voor de als tiende geplaatste Williams zoals de voorgaande op deze Australian Open: met goed en wilskrachtig tennis. Tegen Osaka stond Williams in de eerste set snel met 2-0 voor en was ze een punt verwijderd van de 3-0, waarmee ze de service van de Japanse twee keer zou hebben gebroken, meestal goed voor setwinst.

Maar toen veranderde er iets in het brein van Osaka. ‘In het begin dacht ik: zij serveert het best, ik kan haar nooit breken. In die derde game zei ik tegen mezelf: vergeet wat zij doet, daar heb je geen invloed op. Wel op wat je zelf doet.’

Daarna verloor Williams vijf games op rij – ‘ik had op 5-0 kunnen komen, maar ik maakte zo enorm veel fouten’ –en had ze alleen in de tweede set een kansje het tij te keren toen het door twee dubbele fouten van Osaka 4-4 werd. Maar in de laatste twee games maakte Williams geen punt meer tegen een geconcentreerde Osaka, die zaterdag de finale speelt tegen de Amerikaanse Jennifer Brady, de nummer 22 van de plaatsingslijst.

De Japanse liep na de winst bijna schuchter naar het net, toonde met drie traditionele hoofdknikken diep respect voor haar Amerikaanse tegenstander, die haar warm omarmde.

Het was de eerste keer in de negen halve finales die Williams in Melbourne speelde, dat ze er eentje verloor. Had ze deze grandslampartij gewonnen dan was dat de 363ste keer geweest in de enkeltoernooien van de vier grandslams, meer dan welke tennisser ook. Nu staat ze in dat klassement gedeeld eerste met haar leeftijdgenoot bij de mannen: Roger Federer.

Met haar eerste van die 362, liefst 23 jaar geleden, maakte Williams als 16-jarige ook al in de Australian Open indruk door de zeven jaar oudere en als zesde geplaatste Roemeense Irina Spirlea in drie sets te verslaan. Het was het begin van een ongeëvenaarde tenniscarrière die Williams 23 grandslamtitels opleverde. Haar vierde wedstrijd tegen fan Osaka was haar veertigste halve finale in een grandslam. Een eer, vindt de drievoudig grandslamwinnaar: ‘Met haar op de baan te staan is een droom.’

Begin vorig jaar kreeg Osaka kritiek op het als eerbetoon bedoelde commentaar dat ze op Twitter schreef bij een foto van haar en Serena Williams: ‘Ik en mijn moeder – lol’. Critici lazen erin dat Osaka de leeftijd en het moederschap belachelijk maakte van de 16 jaar oudere Williams, die in 2017 als nummer 1 de tenniswereld tijdelijk verliet toen ze moeder werd van dochter Olympia.

Na een jaar was ze terug en ging Williams op jacht naar haar 24ste grandslamtitel. Maar die lijkt na sindsdien vier verloren grandslamfinales een obsessie voor Williams te worden. En dat omwille van een record waarvoor geen speler voor haar belangstelling had. Margaret Court won haar 24 grandslams tussen 1960 en 1973 en dat is zo’n onvergelijkbaar ander tijdsgewricht, dat niemand weet wat haar record precies uitdrukt. Zo won Court elf keer in eigen land het, toen nog, grastoernooi van Melbourne wat voor veel topspelers toen te ver was om haar fatsoenlijk tegenspel te bieden.

‘Ik ben klaar', zei Williams ten afscheid. Dat is ze wanneer ze de 22 grandslamtitels van de Duitse Steffi Graf als referentie zou nemen voor wie de succesvolste tennisser ooit is. Graf stopte in 1999 op haar 30ste en gaf geen zier om het record, maar won wel onder dezelfde omstandigheden als Williams. De Amerikaanse overtrof Graf op haar 35ste in 2017 met de titel in Melbourne. Kort na haar nederlaag van donderdag leek het er niet op dat ze er ooit nog eens terugkomt.