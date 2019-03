Zoals wel vaker aan het begin van een nieuw Formule 1-seizoen bleken alle bespiegelingen vooraf op drijfzand gebaseerd. Ferrari was bijvoorbeeld aangemerkt als de absolute topfavoriet voor de zege in Melbourne vanwege de snelle tijden tijdens de testdagen in Barcelona. Regerend wereldkampioen Mercedes zou juist in de problemen zitten door een grillige testperiode.

Eenmaal in Australië bleek het andersom. Mercedes domineerde het gehele raceweekeinde. Lewis Hamilton greep de eerste startplek. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas was op de racedag van een buitencategorie. Hij passeerde Hamilton meteen bij de start en finishte 58 ronden later op ruim twintig seconden voor de rest van het veld. De Fin, die vorig jaar in de Mercedes geen enkele race wist te winnen, is daardoor voor het eerst in zijn carrière de WK-leider.

Jagen op Ferrari's

De Ferrari’s bleken op het stratencircuit van Albert Park juist minder snel dan verwacht. Verstappen startte tussen de rode bolides in als vierde. Hij reed het eerste kwart van de race relatief anoniem zijn ronden op die plek. Tot Ferrari-coureur Vettel een pitstop maakte en hij de podiumplek van de Duitser tijdelijk in handen kreeg.

Verstappen stopte tien ronden later dan Vettel en kwam vlak achter de Ferrari weer het circuit op met verse, dus snellere, banden. En daar profiteerde hij optimaal van. Verstappen joeg een paar ronden op Vettel en bouwde zijn actie perfect op: in bocht één mislukte een eerste inhaalpoging, maar Verstappen bleef vlak achter de Ferrari rijden en in bocht drie lukte het hem alsnog met een actie aan de buitenkant.

Na de race was hij met name met die actie tevreden. ‘Het is niet makkelijk om hier iemand in te halen. Zeker niet iemand als Sebastian’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. ‘Om het seizoen op het podium te beginnen, is gewoon goed.’

En dat voor zo’n actie uitzonderlijk racetalent nodig is, liet Verstappens teamgenoot Pierre Gasly zien. De Fransman startte vanaf de zeventiende plek en zat nagenoeg de gehele race op minder dan een seconde achter de Toro Rosso van Daniil Kvyat. Het lukte hem alleen niet de tragere auto van het opleidingsteam van Red Bull te passeren.

Punt voor snelste ronde

In het slot van de race had Verstappen niet meer de snelheid om het nummer twee Lewis Hamilton nog echt lastig te maken, waarna hij zich richtte op het neerzetten van de snelste rondetijd. Kort voor de seizoenstart besloot de Formule 1 namelijk dat een coureur daar één WK-punt voor krijgt als hij binnen de top tien finisht. Dat moet tot meer spanning leiden in het slot van races.

De regel bleek een succes. De ene na de andere coureur waagde namelijk een poging. Van Hamilton tot Verstappen, die op twee ronden voor de finish de snelste ronde in handen kreeg. Maar uiteindelijk was het Bottas die ook daarmee aan de haal ging, waarmee hij zijn dominantie onderstreepte.

Verstappen kon er niet te lang van balen. Zijn seizoenstart was er vooral eentje met perspectief. Hij oogt als coureur beter dan vorig jaar, toen hij nog onrustig aan het seizoen startte. En zijn Honda-motor kan alleen nog maar beter worden. Zeker nu het fanatieke personeel van de autofabrikant direct proeft wat mogelijk is met Red Bull. De Japanners stonden sinds 2008 niet meer op het podium in de Formule 1. ‘Dus ik ben ook vooral blij voor hen’, zei Verstappen.

Inhaalkoning Verstappen De Formule 1-auto’s zijn aangepast om dit seizoen meer inhaalacties mogelijk te maken. Max Verstappen is er een meester in, liet hij meteen tijdens de eerst GP alweer zien. Waarom is hij er zo goed in? ‘Wie hem in de spiegel ziet denkt: ik laat hem wel gaan, want anders achtervolgt hij me tot op de plee.’