Foutloze Max Verstappen na magistrale inhaalrace tweede in GP van Amerika

Als Max Verstappen (21) dit seizoen één les leerde dan is het wel dat geluk in de Formule 1 niet altijd afgedwongen hoeft te worden. Uit de problemen blijven is vaak al voldoende voor een goede klassering, toonde hij zondag tijdens de GP van Amerika, een race die hij startte als achttiende en die voor hem eindigde met champagnespuiterij op het podium als de nummer twee.

Max Verstappen in Austin. Beeld AFP

Met zijn magistrale inhaalrace zette Verstappen de goede lijn voort die hij inzette na de faliekant mislukte GP van Monaco in mei, die hij als favoriet voor de zege verprutste met een crash in de vrije training. In een interview met Ziggo Sport zei de Nederlander afgelopen weekeinde hoe hij zich na die wedstrijd had herpakt.

‘Mijn vader zei altijd al tegen me: ‘Als je denkt dat je te langzaam bent, ben je nog altijd snel genoeg. Dat heb ik toegepast na Monaco.’ De overdaad aan geldingsdrang waarmee hij de eerste races van het seizoen reed, ruilde de Nederlander in voor een kalmere, slimmere manier van rijden. Sindsdien racet hij nagenoeg foutloos.

Pech

Dat is vooral goed te zien in de weekenden waarin het tegenzit, zoals in Austin. Tijdens de kwalificatie werd hij getroffen door pech.

Net als de andere coureurs nam hij al het gehele weekeinde bocht negen iets te wijd. Toen hij dat in het eerste kwalificatiegedeelte deed, knakte door een flinke kerbstone (stoeprand) plots de wielophanging van zijn rechter achterband. Daarmee verdween het zicht op een goede startplek en besloot Red Bull ook maar meteen zijn versnellingsbak te wisselen.

Verstappen startte vanaf de achttiende positie. In plaats van als een raket naar voren te schieten, bleef hij slim uit de chaos voor zijn neus. Binnen tien ronden lag hij dankzij pechgevallen, botsingen en gewiekste inhaalacties op de vierde plek. Een goed getimede pitstop leverde hem de derde plek van Valtteri Bottas (Mercedes) op.

De tweede plek kreeg hij cadeau dankzij de extreem snel slijtende achterbanden van WK-leider Lewis Hamilton, die daardoor een ongeplande extra pitstop moest maken. In de laatste tien zenuwslopende ronden was het verschil tussen Hamilton, Verstappen en de uiteindelijke racewinnaar Kimi Räikkönen (Ferrari) – die voor het eerst sinds 2013 weer een race won – een luttele drie seconden.

Foutloos

Verstappen had in de laatste ronden naar eigen zeggen zijn schoen kapot getrapt op het gaspedaal. Maar met foutloos racen lukte het hem wel knap Hamilton achter zich te houden, die daardoor nog een week moet wachten voordat hij in Mexico zijn vijfde wereldtitel kan grijpen.

Tegelijk nam Verstappen revanche voor de afgenomen podiumplek van vorig jaar, toen hij voor het oog van de wereld en verwonderde Amerikanen op de tribune werd weggeroepen uit de wachtruimte voor de podiumceremonie. In de laatste ronde beroofde hij met een wereldactie Räikkönen van zijn derde plek, maar de scheidsrechters vonden dat hij daarbij te ver buiten het circuit was gegaan.

Verstappen begreep er niets van, want hij zag collega-coureurs het gehele weekeinde precies hetzelfde doen. De discussie die daarna oplaaide over de raceregels duurt nog steeds voort. ‘Maar nu mag ik in ieder geval wel blijven zitten’, grapte hij zondag in dezelfde wachtruimte.

Voor de camera van Ziggo Sport zie hij na de race ‘heel blij’ te zijn met zijn GP van Amerika. ‘We hebben de race goed gecontroleerd.’ Ook keek hij alvast vooruit naar de volgende race, volgende week zondag in Mexico. Vorig jaar won hij die race: op papier zijn de kansen op een goed resultaat in de ijle Mexicaanse lucht beter dan in Amerika. ‘Hopelijk rijden we daar een goede kwalificatie en in de race hebben we sowieso een betere topsnelheid’, aldus Verstappen.