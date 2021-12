Foutje stagiair met paardenpaspoort betekende geen Olympische Spelen voor Dinja van Liere

Dinja van Liere met Hermès. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De pijn zit nog altijd diep bij dressuuramazone Dinja van Liere, heel diep. 2021 was het jaar van haar grote doorbraak op het internationaal toneel, maar ook het jaar van de grootste deceptie in haar leven. Door een administratieve blunder van een stagiair van de mondiale paardensportbond zag Van Liere haar olympische droom vervliegen.

Drie foutieve letters in het paspoort van haar paard Hermès – GER (van Germany) – kostten haar de Olympische Spelen van Tokio en wellicht een medaille. Op papier hadden paard (Duits) en ruiter (Nederlands) niet dezelfde nationaliteit wat wel een voorwaarde is voor olympische deelname.

Van Liere: ‘Paardensportbond FEI gaf direct toe een fout te hebben gemaakt, maar weigerde die te herstellen. Dat vind ik nog het ergste. Deze kwestie is zo oneerlijk en onredelijk. Ik voel nog altijd die onmacht’, vertelt Van Liere bijna een half jaar later op haar manege in het Brabantse Uden.

Paarden die in de internationale sportwereld actief zijn, beschikken over twee paspoorten. Bij de geboorte een door het paardenstamboek uitgegeven identificatiedocument met onder meer de naam van het paard, de eigenaar, nationaliteit, het chipnummer, vaccinaties, medicatie en een schets of foto. Sportpaarden krijgen hiernaast een bondspaspoort waarin ook alle wedstrijden waaraan het paard heeft deelgenomen zijn opgenomen en eventuele dopingcontroles.

Nationaliteit eigenaar

Bij Van Liere (31) ging het mis met het paspoort dat wordt uitgegeven door paardensportbond FEI. Met het oog op de Spelen moeten paarden in januari van het olympisch jaar dezelfde nationaliteit hebben als de ruiter. Achterliggende gedachte is dat paarden niet kort voor de Spelen nog van (buitenlandse) eigenaar kunnen wisselen.

Paarden krijgen de nationaliteit van één van de in het paspoort geregistreerde eigenaren. Bloedband en land van geboorte spelen geen rol. Het eigenaarschap is eenvoudig te wijzigen; als bijvoorbeeld een Nederlandse ruiter een paard rijdt van een buitenlandse eigenaar kan de ruiter zichzelf in het paspoort toevoegen als eigenaar ook al is daar formeel geen sprake van.

De 9-jarige bruine hengst Hermès, die uitblinkt in de piaffe en passage, kent al sinds zijn veulentijd één en dezelfde eigenaar: Joop van Uytert uit het Gelderse Heerewaarden. In het FEI-paspoort staat het Nederlandse adres van Van Uytert begin dit jaar correct beschreven, inclusief ‘The Netherlands’.

Maar op dezelfde pagina staat rechtsboven in de hoek abusievelijk: ‘GER’ als afkorting van Duitsland boven het kopje: nationaliteit van de eigenaar. Ook in de online database blijkt Van Uytert als Duitser geregistreerd te staan en Hermès derhalve ook. ‘Toen ik dat in juni voor het eerst hoorde, dacht ik: boeien, een klein foutje. Dat wordt wel opgelost’, blikt Van Liere terug. ‘Hermès had al veel internationale wedstrijden gereden namens Nederland, ook een WK voor jonge paarden. Ik had nooit kunnen bedenken dat we problemen zouden krijgen met de nationaliteit.’

Juridische strijd

Twee weken voor de belangrijke olympische kwalificatiewedstrijd in Rotterdam, afgelopen juli, erkende de FEI dat een stagiair de foute landenafkorting had toegevoegd. De bond wist exact te achterhalen hoe en waar het mis was gegaan. Enkele dagen later liet de bond echter weten dat het de blunder niet zou aanpassen.

Het kamp-Van Liere reageerde ontstemd en schakelde een advocaat in die een tribunaal aanvroeg. Van Liere: ‘Dat was de eerste juridische stap die we moesten nemen. We wisten dat het een lastig verhaal zou worden omdat het FEI-tribunaal nooit de FEI afvalt. Alsof de slager zijn eigen vlees keurt.’ Tijdens de hoorzitting gaf de bond nogmaals de fout toe. Desondanks wees het tribunaal het verzoek tot herstel af.

De volgende stap betrof het aanvragen van een spoedprocedure bij het CAS, het hoogste rechtsorgaan in de sport. De tijd begon te dringen. Het was 2 juli en drie dagen later zou de hippische olympische selectie worden bekendgemaakt. Met het instellen van een spoedprocedure – waarbij onafhankelijke partijen de zaak beoordelen – moesten beide partijen akkoord gaan.

Bang voor gezichtsverlies

Van Liere: ‘Ik leefde een paar dagen tussen hoop en vrees en toen zei de FEI doodleuk: We gaan er niet in mee. Waarschijnlijk waren ze bang voor gezichtsverlies. Doordat de bond een eerlijk proces dwarsboomde, kon ik fluiten naar de Olympische Spelen. Ik was er kapot van, heb nachten wakker gelegen en veel gehuild.’

De paspoortperikelen kwamen tijdens het CHIO in Rotterdam in de openbaarheid. Ondanks alle stress zette Van Liere met Hermès een uitstekende proef neer. Ze eindigde na Edward Gal en Hans Peter Minderhoud op de derde plaats. Ook tijdens haar debuut op het NK dressuur van een maand eerder werd Van Liere derde achter de twee ervaren toppers.

Door haar goede scores was de amazone verzekerd van een plek in de olympische équipe. ‘Al mijn hele leven is het mijn droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Het jaar uitstel kwam mij goed uit. Hermès was in 2020 met 8 jaar nog te jong, maar in 2021 heb ik samen met Joop van Uytert alles op alles gezet om olympische kwalificatie af te dwingen. Ik had er zó hard voor gewerkt.’

Kans op medaille gemist

Het meest frustrerend vindt Van Liere het feit dat ze niet op sportieve gronden is geklopt. ‘Als er in de ring iemand beter was, prima, dat is topsport. Maar dit is zo onredelijk.’

De plek van de combinatie Van Liere-Hermès in de olympische ploeg ging naar Marlies van Baalen met Go Legend. Van Liere werd met haar tweede toppaard Haute Couture aangewezen als reserve waardoor ze toch afreisde naar Tokio, maar ze kwam er niet in actie. De Nederlandse dressuurploeg eindigde op de Olympische Spelen tijdens de landenwedstrijd op de teleurstellende vijfde plaats.

Na de Spelen herstelde de FEI de misser in het paspoort en kon Van Liere na een turbulente zomer de draad oppikken met Hermès. Op het prestigieuze concours in Aken won de combinatie de Grand Prix in een nieuw persoonlijk record. Tot haar eigen verbazing liet ze de Duitse dressuurkoningin Isabell Werth achter zich. Tijdens de kür op muziek werd Van Liere tweede achter Werth. ‘Als Hermès in Tokio had mogen rijden en de score van Aken had gelopen, hadden we een medaille gewonnen’, weet Van Liere.