Fotofinish beslist Amstel Gold Race: niet Cosnefroy, maar Kwiatkowski is de winnaar

Aanvankelijk werd Benoît Cosnefroy (links) tot winnaar uitgeroepen, hoewel de Fransman meteen na zijn sprint tegen Kwiatkowski uit frustratie op zijn stuur sloeg omdat hij zeker was van zijn verlies. Beeld BELGA

Aanvankelijk werd Benoît Cosnefroy tot winnaar uitgeroepen, hoewel de Fransman meteen na zijn sprint tegen Kwiatkowski uit frustratie op zijn stuur sloeg omdat hij zeker was van zijn verlies. Een minuut later was er een vreugdekreet van Cosnefroy en zijn AG2R-ploeg en weer een minuut later werd de overwinning gevierd door Kwiatkowski en zijn drie ploeggenoten die de finale van de Amstel Gold Race behoorlijk naar hun hand hadden gezet.

‘We konden deze wedstrijd op verschillende manieren winnen en uiteindelijk moest ik het doen', zei de Poolse ex-wereldkampioen na afloop. ‘Ze rekenden op me. Ik was zo teleurgesteld en beschaamd voor de ploeg toen Cosnefroy tot winnaar werd uitgeroepen. En blij toen ik het toch bleek te zijn. Alleen winnen was voor mijn ploeg genoeg geweest.’

Jumbo-Visma-renner Tiesj Benoot sprintte voor een grotere groep uit naar de derde plaats, waarna Mathieu van der Poel de snelste van de achtervolgers bleek. Hij reageerde gelaten op zijn vierde plaats. ‘Amstel is gewoon een enorm lastige wedstrijd met al die korte klimmetjes’, zei hij tegen de NOS over de liefst 33 korte beklimmingen die er in het parcours waren opgenomen.

Van der Poel leverde drie jaar geleden een ongekend meesterstuk af door in de laatste kilometers een grote achterstand om te buigen in een verrassende overwinning. Even leek hij, op enkele kilometers van het einde, weer zoiets te proberen, maar zijn aanval miste dit keer kracht. ‘Zoiets als in 2019, dat gaat niet meer lukken.’