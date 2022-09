Fortuna Sittards zoektocht in tijden van crisis, naar een ruimdenkende trainer

Terwijl de spelers van FC Utrecht een treffer vieren, beklaagt Fortuna-spits Burak Yilmaz zich bij scheidsrechter Lindhout waarom hij geen penalty heeft gegeven na een vermeende handsbal van Sean Klaiber. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een groepje Turkse studenten uit Aken is vrijdag speciaal naar Sittard getogen om die ene speler te zien, de Turkse held van het voetbalveld. ‘Burak’, schreeuwen ze naar de 37-jarige Yilmaz, als Fortuna afdruipt na weer een nederlaag, nu tegen FC Utrecht (3-4). Burak hoort ze niet.

Ze houden een shirt omhoog, van Galatasaray, een van zijn vroegere clubs. Hij ziet ze ook niet. Sterker, hij trekt zijn eigen tenue, het geel en groen van Fortuna, van teleurstelling over het hoofd. Hij heeft gesleurd in een soms bizar duel, met vuurwerk en biergooiers, met twee korte stakingen, en uiteindelijk weer een nederlaag. Hij heeft opnieuw gescoord, uit een strafschop, en veel gebaren gemaakt, naar tegenstanders en medespelers.

Burak, Koning bijgenaamd (kral), is in zekere zin te groot voor Fortuna. Het is alsof de voormalige president van een wereldmacht in zijn nadagen opeens de regering van een dwergstaatje vormgeeft. Hij zal dus wel alles bepalen, is de gedachte, nu hij zijn grootsheid heeft meegenomen naar de kleinere club met ambitie, de club met groeipijnen. Bovendien wil hij in de toekomst misschien trainer zijn. ‘Wat is er fout aan een ervaren speler naast de coach?’, vraagt clubeigenaar Isitan Gün verbaasd.

Mentale aanvoerder

Trainer Sjors Ultee werd na drie duels ontslagen. Vorige week, op de tribune bij Utrecht - Ajax, vertelde Ultee in het voorbijgaan dat het ontslag vervelend is, maar dat hij ook wel opgelucht is, omdat hij niet alles meer te zeggen had over de opstelling. Yilmaz bepaalde, als mentale aanvoerder van de Turkse connectie bij Fortuna. ‘Onzin’, stelt Gün. ‘Vraag het hem zelf.’ Dat is onmogelijk. ‘Ik denk niet dat Burak dat doet’, stelt de perschef na de aanvraag voor een gesprekje. Hij praat alleen als Fortuna wint, gaat het verhaal.

Over die Turkse connectie gesproken. Het verhaal is simpel. Gün was al een tijd bevriend met Yilmaz, ook dankzij zijn rechterhand Ogun Tarhan en via andere wederzijdse vrienden. Atilla Aytekin van het bedrijf Azerion is strategisch partner van Fortuna; mede-eigenaar eigenlijk. Dan de Turkse spelers: Mickael Tirpan. Dogan Erdogan, Yilmaz dus en binnenkort international Oguzhan Özyakup, die vorige week tekende en de wedstrijd bijwoont in de box van Gün.

Nieuwe trainer? Zal dus wel een Turk worden, is de suggestie in de media. Zulke aannames drijven Gün tot boosheid. ‘Moet hij per se Nederlander zijn?’ Ze hebben Phillip Cocu en Dick Schreuder benaderd, die beiden afzegden. Terwijl uit de box van de buren Sollicitere schalt, de hit uit de jaren tachtig van de Janse Bagge Bend, kijkt Gün naar beneden, waar een jonge man aan een tv-kabel trekt. ‘Dat is gewoon een man die een kabel opruimt. Maakt het uit welke afkomst hij heeft? Nee. Hij doet gewoon zijn werk.’

Al die Turkse spelers dan? ‘Ik ben hier nu zes jaar. We hebben meer Griekse dan Turkse spelers gehad.’ Özyakup heeft onlangs getekend. Transfervrij. Een buitenkansje en ja, natuurlijk benut hij zijn connecties. ‘De krant hier schreef: Fortuna neemt weer een Turkse speler aan. Dat is in mijn ogen discriminatie.’

‘Zieke mentaliteit’

Over de in België opgegroeide Tirpan: ‘Die spreekt niet eens Turks. Ik woon en werk al vrijwel mijn hele leven buiten Turkije. Telkens benoemen dat iemand van Turkse afkomst is, getuigt van een zieke mentaliteit. Als Burak Yilmaz Dirk Kuijt had geheten en als die zich zo opstelde als Burak, hadden de mensen gezegd, alleen omwille van die naam: o, prachtig, een ervaren speler die initiatief neemt, die leiderschap toont. Ik neem geen adviezen aan van mensen die zo denken. Ik heb alleen gezegd: mannen, we staan aan dezelfde kant. We moeten elkaar helpen.’

Gün snapt dat Ultee ook opgelucht is, maar om een andere reden: stress. Hij had veel last van druk, merkte de eigenaar. De club zoekt naar een trainer die objectief naar zaken kijkt, die spelers fitter maakt dan ze waren, want terwijl ze verliezen, lopen ze bijna telkens aanmerkelijk minder dan tegenstanders. Fortuna hield juist vertrouwen in Ultee in de hectische slotfase vorig seizoen, met een wonderlijke redding bij NEC op de slotdag.

Burak Yilmaz scoort weliswaar vanaf de strafschopstip, maar aan het einde staat Fortuna Sittard toch weer met lege handen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En stel, stel, dat Yilmaz de opstelling mede zou bepalen, is dat dan een probleem? Voor de supporters niet zo, op het oog. Huub Queis is 76 jaar. ‘Zes keer elf jaar supporter van Fortuna’, is hij trots. Hij opent zijn telefoon en zoekt van tv genomen foto’s over de opluchting in Nijmegen, vorig seizoen. Handen in het gezicht. Hij is duidelijk: ‘Burak zal denken: wat moet jij mij leren mannetje? Deze trainer kan dat niet behappen.’

Die trainer, Dominik Vergoossen, is blij als hij straks weer assistent is. Het kan ook niet anders, want hij heeft het benodigde diploma niet. ‘Als je thuis drie keer scoort, mag je niet verliezen’, stelt Vergoossen na de nederlaag tegen Utrecht. Van hem mag de nieuwe trainer snel komen. ‘Dan kunnen we verder. Wij zijn ook zoekende. Wij zijn assistenten die straks terugstappen in onze rol.’ Er is genoeg te doen. ‘De chemie zit er nog niet helemaal in. De onderlinge afstanden, de communicatie, de afstemming.’

Goede gast

Zijn relatie tot Yilmaz is duidelijk: ‘Hij is gewoon een goede gast. Hij zegt, in de aanloop naar een wedstrijd: ‘Coach, tell me, what do you think? Okay, do that.’ We kijken samen. Jeroen (Schepens) en ik hakken de knoop door. We vragen wel aan hem wat hij van de situatie vindt. Maar dat vraag ik ook aan Mats Seuntjens, de aanvoerder. We nemen al de voorkeuren in ons op, kijken hoe de tegenstander speelt en hoe wij willen spelen. Wie past daar het beste bij? Hij praat gewoon mee.’

Zeker is dat Fortuna een trainer nodig heeft, en punten. Aanvoerder Mats Seuntjens, op de vraag of het crisis is: ‘Ik zou het niet weten. Het is heel rumoerig hier.’ Wat er moet gebeuren? ‘Om te beginnen een nieuwe trainer voor de groep. Wat voor iemand dat is, maakt mij niet zoveel uit.’ Hij lacht. ‘De verhalen over Burak zijn overtrokken.’

De club heeft intussen criteria opgesteld voor de gezochte trainer, waaronder flexibiliteit, winnaarsmentaliteit en organisatiekunde, maar ook objectiviteit en onpartijdigheid ten opzichte van de selectie. Het verbeteren van spelers. Plus: een ruimdenkende geest. Gün: ‘Het is moeilijk om de persoon te vinden die overal aan voldoet, maar dat is wel ons streven.’