Fortuna Sittard weer dichter bij promotie na winst op Jong FC Utrecht

Kort geding tegen de bond

Dat is behoorlijk veel. Fortuna degradeerde in 2002 uit de eredivisie en ontsnapte een aantal keren aan het faillissement. In 2009 was de licentie zelfs al afgenomen door de KNVB, maar redde Fortuna het vege lijf, onder meer door een kort geding tegen de bond te winnen. 'Ik weet nog dat ik op vakantie was in de Eiffel', zegt supporter Guus Queisen. 'Ik had geen bereik en ben ergens op een berg gaan staan om naar een radiootje te luisteren, om de uitspraak van de Limburgse omroep L1 over het vonnis te horen. Stond ik daar te huilen op die berg. Ik zal het nooit vergeten.'



Ze kunnen nauwelijks geloven dat het succes bijna tastbaar is. De spelers meldden zich na de zege euforisch bij de supporters. De jongens van de jeugd zongen: 'Het is stil aan de overkant.' Dat kon kloppen, want daar zat helemaal niemand. Afgezien van de kolonie uit Limburg was het stadion bijna leeg.