Fortuna na rust hapklaar brokje voor Ajax, dat met 5-0 wint

Quincy Promes viert zijn derde doelpunt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Want nog voordat ergernis, ongenoegen en ongeduld werkelijk om zich heen konden grijpen, vanaf het moment dat de tweede helft was begonnen, ging het opeens snel met de doelpunten. In die tweede helft was het interessant te aanschouwen hoe Quincy Promes drie keer scoorde en hoe de van een blessure herstelde Donny van Beek zich hield als controlerende in plaats van meest aanvallende middenvelder bij Ajax, dat weer koploper is in de eredivisie.

Ajax voetbalde in een her en der gewijzigde opstelling, mentaal op een procent of tachtig. Fortuna was voorzichtig, met steeds meer flair. Ja, de mannen uit Sittard, die pas twee punten meenamen naar de aftrap, permitteerden zich gaandeweg zelfs frivoliteiten. Tot de rust althans. Daarna was het over met de Limburgse pret.

Zo ver zijn top en onderkant in Nederland uit elkaar gegroeid, zeker in thuisduels van de top. Ajax verdeelt krachten over Champions League en eredivisie. Fortuna overleeft. Tijdens de warming-up liepen de Fortunezen elkaar te fotograferen en was het selfietijd. Tijdens de wedstrijd hielden ze vijftig minuten tegen, totdat de onvermijdelijke treffer viel. Die was van Quincy Promes, na een superbe, lage voorzet van Dusan Tadic. Het was de vierde openingsgoal van Promes dit seizoen.

Ajax – Fortuna. Meestal is het een makkie voor Ajax. Niet altijd. In seizoen 1998-1999 won Fortuna zelfs twee keer in de eredivisie, maar dat was in de grote tijd van de Limburgers, met Mark van Bommel als talent en Bert van Marwijk als trainer. Nu was het duel een tussendoortje voor Ajax, of beter gezegd een achterafje, want het was een uitgestelde wedstrijd vanwege de Europese besognes.

De sterren van Ajax tegen het kabinet van onbekenden uit het diepe zuiden. Een regiment nieuwelingen trad dit seizoen weer aan bij de club van eigenaar Isitan Gün. Fortuna heeft een inventieve scouting, wil opleiden en verkopen. Spits Bassala Sambou bijvoorbeeld, geboren in Duitsland, was actief in de jeugd van Everton. Hij is een oersterke spits die niet onder de indruk was van Joël Veltman of Daley Blind. De pas onlangs aangewaaide Tesfaldet Tekkie is geboren in Eritrea, maar hij debuteerde dit seizoen in het Zweeds elftal.

Het is de bedoeling dat het elftal door het seizoen heen groeit, zodanig dat een langer verblijf in de eredivisie is gegarandeerd. Trainer Sjors Ultee greep soms naar het hoofd, van de kansen die zich op een gegeven moment ook voor zijn elftal aandienden bij 0-0. Hij was zonder assistent Kevin Hofland, die een net zo belangrijke rol speelt als Ultee, doch officieel geldt als assistent omdat hij het hoogste diploma mist.

Hofland, man van de club, reisde woensdag naar Glasgow, waar hij tot de dragers van de kist behoorde bij de uitvaart van oud-Fortunees Fernando Ricksen. Duizenden supporters van Rangers waren uitgelopen om de voormalige international de laatste eer te bewijzen. Bij Fortuna en Rangers was de aan ALS overleden Ricksen cultheld.

Hofland hoopte dat de strijdvaardige geest van Ricksen over Fortuna zou neerdalen. Op de vechtlust was niets aan te merken, maar het kwaliteitsverschil was eenvoudigweg te groot. Bij Ajax kreeg Hakim Ziyech rust en was behoorlijk geschoven met de opstelling. Dat kan allemaal, met dergelijke kwalitatieve en budgettaire verschillen.

Kijk hem zitten, op de bank bij Ajax, Perr Schuurs. Verdediger. Het grootste talent in de laatste jaren bij Fortuna, na de promotie in 2018 verhuisd naar Ajax. Schuurs is tevreden. Hij won zes kilo aan spieren. Zijn vriendin studeert aan de universiteit. De uitdaging is groot. Het moet zijn seizoen worden, maar vooralsnog zit hij meer op de bank dan dat hij speelt. Hij mocht invallen, een kwartiertje voor tijd. ‘Perr is een Fortunees’, zongen de 230 aanhangers van Fortuna.

Ajax kreeg voor rust zelfs in een tam tempo kansen, maar doelman Alexei Koselev uit Moldavië bewijst zich al ruim een seizoen als uitstekende keeper. Fortuna was dichtbij de openingstreffer, toen Sambou een lange pass controleerde en langs doelman André Onana dribbelde. De meegerende Daley Blind voorkwam het doelpunt.

Enfin, meteen na de 1-0 van Promes viel de 2-0 van David Neres, die bij een chaotische situatie het laatste zetje gaf aan de kopbal van invaller Klaas-Jan Huntelaar. Het volk ging even recht zitten om de controle op de uitslag uit te voeren: 5-0, via Promes, Cian Harries (eigen doelpunt) en weer Promes.