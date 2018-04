Fortuna na 16 jaar terug in eredivisie

Tien man

NEC had bij de aftrap twee punten achterstand op Fortuna, maar na rust was het vrijwel meteen 2-2 in Dordrecht, zodat de spanning eigenlijk tot het einde bleef. Zeker omdat Dordrecht al een tijdje met tien man speelde. NEC moest uiteindelijk een 3-3 toestaan en eindigde met vier punten minder dan Fortuna als derde in de eindstand.



Ajax versloeg MVV, zodat Jong Ajax de kampioensschaal ontving, en bij de huldiging voormalig speler Appie Nouri eerde, die in de voorbereiding van het seizoen een hartaanval kreeg en door zuurstoftekort in de hersenen comateus blijft.



In Sittard ging het om promotie. Een lange Sittardse nacht nam een aanvang. 'I just can't get enough', zong Depeche Mode door de speakers. Fortuna is terug in de eredivisie, na zestien jaar.