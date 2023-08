Fortuna heeft met Alen Halilovic een echte nummer 10 die Feyenoord ontbeert: 0-0

Een van de weinige mogelijkheden die Feyenoord had om in de tweede helft op een voorsprong: een vrije trap. Maar Fortuna verdedigde met man en macht. Muurligger is Alen Halilovic. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Fortuna-speler Alen Halilovic is ‘not happy’ zegt hij tegen een medewerker van zijn nieuwe club, staand voor de Kuip met een petje op. Zojuist is Feyenoord - Fortuna Sittard in 0-0 geëindigd, waardoor de supporters van Feyenoord zwijgend het stadion verlaten en die van Fortuna juichend. Maar de lat van de 27-jarige Kroaat Halilovic, die samenspeelde met Luka Modric, Lionel Messi en tal van andere topspelers, zal altijd hoog blijven liggen.

Fortuna eindigde vorig seizoen als dertiende en stond bol van het gezwollen temperament, maar voetbalde per saldo vaak vrij matig. De tegenvallende Turkse topspeler Burak Yilmaz stopte. Wat moest dat worden met nauwelijks een serieuze versterking op bezoek bij kampioen Feyenoord, nog altijd blakend van het zelfvertrouwen?

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Nou, dat werd dus een punt, net als vorig seizoen overigens. Maar nu waren er zelfs serieuze kansen op de winst nadat de met gevaarlijke voorzetten strooiende Feyenoordback Bart Nieuwkoop al in de 25ste minuut rood kreeg voor een ongelukkige overtreding op de achillespees van Inigo Cordoba.

‘Veel respect’ had Halilovic voor de manier waarop Feyenoord alsnog de aanval zocht, voor de fitheid van de spelers. ‘Ze hebben zoveel kwaliteit.’ Maar Feyenoord creëerde daarmee weinig grote kansen meer. Fortuna kreeg die wel, via spits Paul Gladon die een paar keer prachtig werd weggestoken door Halilovic. En via Cordoba die moest profiteren van een uitglijder van de verder uitstekende Feyenoord-doelman Bijlow ver buiten zijn doel, maar half vallend te zacht inschoot waardoor de ook al half vallende Feyenoord-invaller Thomas Beelen nog redding kon brengen. Het kolderieke moment, tien minuten voor tijd, was Feyenoord - Fortuna in optima forma; inzet en goede wil genoeg, maar slordigheid en struikelpartijen overheersten.

Grote titelfavoriet

Feyenoord wordt door nogal wat kenners getipt als grote titelfavoriet doordat succestrainer Slot en de meeste goede spelers bleven en er Nederlandse spelers waren aangeschaft met al een flinke reputatie zoals Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki. Voor de Japanse spits Ayase Ueda werd het transferrecord verbroken. Maar een speler die als de kansen schaars zijn ‘in zijn eentje vanuit het niets pap, pap, pap even wat mannetjes passeert en een bal in de kruising legt’, die loopt er niet in zijn selectie rond, stelde Slot.

Ook zonder zo’n speler kan het goedkomen bij Feyenoord, meent Slot als de nieuwe duo’s op de zijkanten goed op elkaar ingespeeld zijn en op het middenveld de afstemming zonder de vertrokken Szymanski en Kökcü klopt. Zerrouki, vlot gewisseld voor de indrukwekkende verdediger Beelen, en Wieffer zijn nog zoekende als nieuw duo. Daarvoor raast Timber rond, maar hij is geen echte nummer 10.

Zoals Halilovic dat overduidelijk wel is, althans eentje van de oude stempel. Fortuna counterde af en toe venijnig via de kleine spelverdeler, voorzien van halflang haar zoals vroeger alle grote nummers 10 dat hadden. Hij kapt en draait makkelijk, hij heeft een oogstrelende techniek en inzicht.

Op zijn zestiende al debuteerde hij in de Champions League en het Kroatisch elftal, Barcelona haalde hem in 2014 binnen, later kreeg hij nog een kans bij AC Milan dat hem verhuurde aan onder meer Heerenveen. Daar liet hij soms glimpen van zijn klasse zien, maar door corona kwam de verhuurperiode vroegtijdig ten einde en moest hij terug naar Milaan. De speler die voorbestemd was om in juni in de Kuip te spelen voor Kroatië in de finaleronde van de Nations League dartelde er nu dus in het groen van Fortuna.

In het midden staan

Het zat hem niet mee in zijn loopbaan, vertelt Halilovic. ‘Clubs veranderen de hele tijd van coach, strategie of directeur en dan word je toch weer verhuurd. Ik ben al zo vaak pas laat in de voorbereiding aangesloten. Dan mis je de fitheid, het gevoel met de rest, met wat een trainer wil. Eer je dat onder de knie hebt, moet je weer verder. Ik werd ook zo vaak aan de zijkant gezet. Laat mij gewoon in het midden staan.’

De Kroatische media hielpen ook niet mee. ‘Die verwachtten al op mijn zeventiende dat ik altijd als een Modric of Kovacevic speelde. Sindsdien is het altijd negatief.’

Bij Fortuna heeft hij het geluk vooralsnog hervonden. Eindelijk een volledige voorbereiding meegedraaid, eindelijk een trainer, Danny Buijs, die hem overal mee probeert te helpen en het in hem ziet zitten als spelverdeler. ‘Ik kon ook mijn zakken vullen in Dubai. Maar de Nederlandse competitie past bij mij. Vanuit hier wil ik verder groeien. Ik geloof nog steeds dat ik de top kan halen, ik ben pas 27.’

Daarbij hoort dat je altijd alles wilt winnen. Ook al speel je tegen de kampioen. Halilovic verkondigt iets wat Slot verderop in de perskamer ook vaak doceert: ‘Eigenlijk mag je nooit tevreden zijn.’