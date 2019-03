Formule 1-wedstrijdleider Charlie Whiting (66) plots overleden: ‘Dit is een verlies voor de hele autosport’

Whiting kwam in 1977 in de Formule 1 terecht als monteur en was sinds 1997 de wedstrijdleider. In die rol was hij bij races onder meer het hoofd van de stewards (scheidsrechters) en het aanspreekpunt voor coureurs. Bovendien was hij verantwoordelijk voor de veiligheid.

Ook keurde hij circuits voor toekomstige races. Zo inspecteerde Whiting vorig jaar nog de circuits in Zandvoort en Assen voor een eventuele Grote Prijs van Nederland. Voor beide banen gaf hij een positief advies af aan de FIA.

De altijd montere Whiting werd alom gerespecteerd in de Formule 1-wereld. Teambazen en coureurs reageren geschokt op zijn overlijden. Zo laat Max Verstappens teambaas bij Red Bull Christian Horner weten ‘diep bedroefd’ te zijn door de dood van Whiting. ‘Hij heeft een sleutelrol gespeeld in de sport en was altijd de man met de stem van de rede. Hij was iemand met een grootse integriteit, die een lastige rol gebalanceerd uitvoerde.’

Jean Todt liet als voorzitter van autosportfederatie FIA weten dat de Formule 1 ‘een trouwe vriend en een charismatisch ambassadeur’ heeft verloren.

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn werkte als monteur met Whiting. ‘Ik ben kapot. Zijn dood is voor mij niet alleen persoonlijk verlies, maar het is een verlies voor de gehele Formule 1-familie, de FIA en de gehele autosport.’

Het is nog onduidelijk wie zondag de taken van Charlie overneemt bij de Grote Prijs van Australië.