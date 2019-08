Formule 1-team promoveert Alexander Albon tot tweede coureur naast Max Verstappen

Alexander Albon. Beeld AFP

De Fransman Gasly moet een stapje terugdoen naar Toro Rosso, de opleidingsploeg van de renstal van Max Verstappen. De Thaise Brit Albon verschijnt op 1 september voor het eerst namens Red Bull aan de start, bij de Grote Prijs van België.

‘Red Bull verkeert in de situatie dat het vier getalenteerde Formule 1-coureurs onder contract heeft staan die kunnen roteren’, meldt de Oostenrijkse renstal, waarbij Verstappen de kopman is. ‘Het team zal de komende negen races gebruiken om de prestaties van Albon te bekijken en aan de hand daarvan zal worden besloten wie er naast Max wordt opgesteld in 2020.’