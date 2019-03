Formule 1-racedirecteur Whiting plotseling overleden

De Brit Whiting begon zijn carrière in 1977 voor het team van Hesketh, een Brits team dat van 1973 tot en met 1978 deelnam aan de Formule 1. In de jaren 80 werkte hij samen met de latere F1-baas Bernie Ecclestone voor het team Brabham. In 1988 trad hij toe tot de FIA. Whiting was sinds 1997 racedirecteur.

Very sad and surreal news ahead the Australian GP. Can’t believe it..

My thoughts are with the family and friends.

He’s done so much for the sport we love.



Rest in peace Charlie#VB77 https://t.co/7N3GqTz8ec