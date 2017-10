Formule 1 op zijn Texaans: country, kermis en eten

'We do this the American way'

artikelWie zegt dat Amerikanen niet te porren zijn voor Formule 1? Texanen tijgen maar al te graag naar het circuit in Austin... als Justin Timberlake en Stevie Wonder er maar optreden en er ook genoeg foodtrucks en kermisattracties zijn. 'We do this the American way.'