Formule 1 lonkt voor Mick Schumacher, maar komt hij ooit uit de schaduw van zijn vader?

Mick Schumacher. Beeld BSR Agency

Het Zwitserse Blick meldde vrijdag dat Schumacher bij de race op de Nürburgring over twee weken in een vrije training voor Alfa Romeo zijn eerste meters zal maken in de Formule 1. Kort daarna volgt waarschijnlijk de aankondiging dat hij vanaf 2021 racet voor het satellietteam van Ferrari.

Sinds vorig jaar zit Schumacher in het talententeam van de Italiaanse renstal waarmee zijn vader tussen 1996 en 2006 vijf wereldtitels won. Het racetalent van Schumacher junior is alleen lang niet zo onomstreden als dat van senior. Zijn carrière verloopt ook aanzienlijk minder spectaculair dan die van leeftijdsgenoten als Max Verstappen en Charles Leclerc, die als jonge twintigers al gevestigde namen zijn in de Formule 1.

In zijn eerste jaar in de Formule 3 - waarin Verstappen en Leclerc meteen doorbraken - finishte Schumacher bijvoorbeeld als twaalfde. Zijn tweede jaar begon ook matig, tot hij vijf races op rij won en uiteindelijk de titel greep. Titelconcurrent Dan Ticktum suggereerde toen vals spel door Schumachers plotse opmars als ‘interessant’ te bestempelen. ‘Ik vecht een verloren strijd, omdat mijn achternaam niet Schumacher is’, vond hij.

Ticktum kreeg na zijn insinuaties een storm van kritiek over zich heen zelfs vanuit zijn eigen team. Het onderstreepte hoe groot Michael Schumacher nog altijd is in de Formule 1, bijna zeven jaar nadat hij voor het laatst in het openbaar is verschenen. De 51-jarige Duitser liep eind 2013 zwaar hersenletsel op bij een skiongeval. Daarna is nagenoeg niets meer medegedeeld over zijn gezondheidssituatie.

Ook niet door Mick, die zich in uitspraken op de vlakte houdt als het gaat om zijn vader en niet enkel wil worden gezien als de ‘zoon van’. Zijn familie poogde hem zo lang mogelijk in de luwte te houden. Zo reed hij in zijn kartjaren een tijd onder de meisjesnaam van zijn moeder Corinna. Pas toen hij overstapte naar de autosport in 2015 ging hij de achternaam van zijn vader gebruiken.

De Nederlandse teambaas Frits van Amersfoort kreeg hem toen onder zijn hoede. Hij werkte een jaar met Schumacher. Vijf jaar later wordt hij nog altijd gebeld door Duitse journalisten die hem bevragen over die periode. ‘De laatste tijd weer wat vaker’, zegt Van Amersfoort.

Volgens Van Amersfoort was Schumacher niet zo’n ‘geboren talent’ als Verstappen of Leclerc, die ook bij hem debuteerden in de autosport. ‘Maar je hebt ook mensen die stap voor stap beter worden. Ze zeggen weleens: je kunt net zo lang promoveren tot je het punt van onbekwaamheid hebt bereikt. Daar schijnt Mick nog geen last van te hebben.’

Daarnaast zijn de Schumachers volgens Van Amersfoort ‘racebeesten’: ‘Ze weten hoe de autosport werkt. Ze hebben goede adviseurs rond Mick verzameld. Kosten noch moeite worden gespaard. Dat lijkt effect te hebben. Mick blijkt in staat om te kunnen groeien en het is mooi om te zien dat hij het mentaal allemaal heeft kunnen verstouwen na het ongeluk van zijn vader.’

Zaterdag toonde Schumacher in de hoofdrace van de Formule 2 in Sotsji een vleug van het geroemde, koele race-instinct dat zijn vader aan zeven wereldtitels hielp. Hij wachtte geduldig op zijn kans om de Japanner Tsunoda te passeren. Zodoende had hij aan één slimme inhaalactie genoeg om naar de zege te rijden.

Voor Van Amersfoort is het geen verrassing dat de Formule 1 lonkt voor Schumacher. ‘Hij is een sponsormagneet en het is goed voor de Formule 1 dat de naam Schumacher terugkeert. Ik sprak laatst met een Duitse journalist over Mick en dan vergeet je bijna dat er nog een Duitser rondrijdt (viervoudig kampioen Vettel, red.). Hopelijk krijgt Mick Duitsland weer op de banken voor de Formule 1.’

Voor Schumacher is enkel meerijden in de Formule 1 straks in ieder geval niet genoeg. Afgelopen weekeinde werd hij door journalisten nog bevraagd over het feit dat Lewis Hamilton op het punt staat de records van zijn vader te verbreken. ‘Mijn vader zei altijd dat records er zijn om verbroken te worden, dus ik denk dat het goed is voor de sport’, zei hij. ‘Maar als ik dan de stap naar de Formule 1 zet, is het mijn doel die records opnieuw te verbreken.’