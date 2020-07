Formule 1 begint met twee races in Oostenrijk aan een onzeker experiment

Verstappen over racismedebat: ‘Voor mij is iedereen gelijk’

Max Verstappen heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten in het anti-racismedebat, nadat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton sinds de dood van George Floyd via sociale media meerdere malen anderen opriep zich uit te spreken over het thema. Volgens Verstappen doelde de Brit daarmee niet specifiek op zijn collega-coureurs, zei hij desgevraagd donderdag in een gesprek met de Nederlandse pers via Zoom.

‘Hij bedoelde de hele gemeenschap’, aldus Verstappen, die in tegenstelling tot Hamilton zich niet via sociale media uitliet over het thema. ‘Het is wel verstandig om iets naar buiten te brengen, maar je moet natuurlijk opletten dat het wel positief is en je moet heel voorzichtig zijn met wat je schrijft of plaatst’, zei hij daarover, om te benadrukken dat hij zich niet kan voorstellen dat er überhaupt iemand voor racisme is. ‘Voor mij is iedereen gelijk in deze wereld.’

Verstappen start zondag het Formule 1-seizoen in Oostenrijk met een regenboog op zijn bolide, als statement tegen onder meer racisme. Hamiltons team Mercedes heeft zelfs besloten het gehele seizoen met een zwarte auto te rijden in plaats van met een zilveren bolide.

Verstappen leeft ontspannen toe naar dat seizoen, dat dankzij de ontregelingen door de coronapandemie nu al de boeken zal ingaan als een uniek jaar. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel races het kampioenschap zal tellen. ‘Maar mijn aanpak verandert niet’, benadrukte hij.

Dankzij zes weken onophoudelijk trainen is Verstappen naar eigen zeggen fitter dan hij ruim drie maanden geleden was, bij de valse seizoenstart in Australië. Daarnaast hebben zijn technici de raceloze maanden goed benut. Zo is zijn RB16, die al sterk oogde bij de testdagen in Barcelona in maart, verbeterd met een aantal aerodynamische updates en is er in Japan volop doorgewerkt aan het verbeteren van zijn Honda-motor.

Over zijn titelkansen hield Verstappen zich alleen op de vlakte. Hij beschouwt Mercedes al favoriet. Maar wie hem stopt op weg naar het wereldkampioenschap als hij vergelijkbaar materiaal heeft? ‘Helemaal niets.’