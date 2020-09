Foppen bekroont superseizoen met titel op NK 10.000 meter

Mike Foppen in actie op de 5.000 meter tijdens de NK. Beeld ANP

De klok staat op iets meer dan 27 minuten als Mike Foppen (23) zijn laatste ronde ingaat op het NK 10.000 meter in Leiden. De Nijmegenaar heeft zijn concurrenten al op grote achterstand gezet. Hij sprint schokschouderend de laatste bocht uit en heeft vlak voor de finish nog net genoeg energie om twee vingers in de lucht te steken. 10 meter verder ploft hij uitgeteld neer op tartanbaan en kijkt naar de klok: 27 minuten en 59,1 seconde.

De laatste keer dat Foppen een 10.000 meter in wedstrijdverband liep, dateert van ruim twee jaar geleden. Hij was in die tijd nog student psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en liep voornamelijk 1.500 meters. In het Duitse Korschenbroich finishte Foppen in 30.01, een tijd waar hij tegenwoordig om moet gniffelen. Dankzij zijn tijd in Leiden is hij dit seizoen de snelste Europese atleet over 25 rondjes.

Vorig jaar maakte Foppen de omslag naar de 5 kilometer. ‘Op de 1.500 meter ligt mijn plafond rond de 3.35, daarmee ga je het de grote jongens niet lastig maken.’ Op de 5.000 meter meet hij zich inmiddels wel met de wereldtop. Vorige maand finishte Foppen bij de Diamond League in Monaco als beste Europeaan achter drie Afrikanen en evenaarde met 13.13.06 het Nederlands record van Kamiel Maase uit 2002.

Schoenrevolutie

Met zijn goede prestaties trok Foppen de aandacht van Nike, dat sinds dit jaar zijn kleding sponsort. In Leiden draagt hij naast een knalgroene haarband ook de Dragonfly-schoenen van het Amerikaanse kledingmerk. Dat is de baanvariant van de veelbesproken Vaporfly. De verende eigenschappen van de zool zorgen ervoor dat lopers minder energie verbruiken. Dat levert de loper bij een marathon ongeveer twee minuten tijdswinst op ten opzichte van concurrenten die op andere schoenen lopen.

Het schuim uit de zool van de Vaporfly is ook gebruikt in de zool van de Dragonfly. Foppen merkt op de baan dat hij voordeel heeft van zijn schoenen. ‘Als ik deze schoenen draag, verkrampen mijn kuiten minder snel doordat het schuim dikker is en energie teruggeeft’, vertelt Foppen die zich goed kan voorstellen dat de ontwikkeling frustrerend is voor hardlopers die op andere merken lopen. ‘Ik denk dat over twee jaar alle merken weer bij zijn.’

Volgens Foppen is atletiek vanwege de schoenenrevolutie in een nieuw tijdperk beland. Daarom vindt hij het lastig om zijn tijden te vergelijken met oude records, zoals dat van Maase uit 2002. Die was 18 jaar geleden op de 10.000 meter 33 seconden sneller dan hij in Leiden, zonder speciale Nike-zolen. ‘Ik vind dat ook niet zo belangrijk. Records zullen door innovatie altijd opnieuw verbroken worden. Ik vergelijk mezelf liever met het internationale veld en wil bij de beste acht op de Olympische Spelen lopen.’

Het doel van volgend jaar is gevallen: de Spelen. Opa Stan de Rijk, begin jaren zestig keeper bij NAC Breda, gaf zijn kleinkinderen als doel mee dat een van hen ooit de Olympische Spelen moest halen, en kleinzoon Mike lijkt die missie te gaan volbrengen. ‘De limiet voor de 5.000 ligt op 13.13.50, daar zat ik bij de Diamond League in Monaco al onder’, zegt Foppen, die in Tokio mikt op een finaleplaats en een tijd rond 13.05. ‘Een medaille is misschien iets voor over vier jaar.’

Ondanks de Nederlandse titel en de snelste Europese tijd van het seizoen is Foppen niet van plan om zich de komende jaren ook op de 10.000 meter te richten. ‘Ik ben een beetje verliefd geworden op de 5.000 en verwacht dat ik op die afstand een grotere kans maak op een olympische finale.’

Samen met nummer twee Stan Niesten en Frank Futselaar stapt Foppen zaterdagavond voor de laatste keer dit seizoen het podium op. Een seizoen waarin hij al zijn persoonlijke records verbrak, Nederlands kampioen werd op de 5.000 en 10.000 meter en debuteerde in de Diamond League. ‘Een prachtig jaar met deze titel als een mooi toetje. Nu gaat de focus op het winterseizoen en de Spelen, want de belofte aan opa moet natuurlijk wel ingelost worden.’