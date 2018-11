Football Leaks: hervorming Champions League gevolg van geheime plannen voor Super League in 2021

De al jaren dreigende breuk tussen grote voetbalclubs in Europa en de continentale voetbalbond UEFA blijft actueel. Bayern München initieerde in 2016 een onderzoek naar de vorming van een nieuwe, op en top commerciële competitie voor de allergrootste clubs. Dat en meer is vrijdagavond onthuld via klokkenluiderscollectief Football Leaks, dat beschikt over miljoenen gehackte documenten.

Fifa-baas Infantino dekte financieel gesjoemel topclubs toe. Beeld EPA

Die documenten zijn aangeboden aan het Duitse blad Der Spiegel en gedeeld met andere journalistieke organisaties. Aan het wegen en bewerken van de documenten is gewerkt door een internationaal gezelschap van verslaggevers, onder meer van NRC. Het is de tweede golf aan onthullingen, die ook gaan over belastingontwijking en – ontduiking door topspelers als Messi, Ronaldo en Neymar.

In topvoetbal draait het om geld

De onthullingen zijn een zoveelste bevestiging dat het in het topvoetbal draait om geld en, als dat eenmaal is verdiend, nog meer geld. Zo hielp Gianni Infantino, tegenwoordig voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, de topclubs Paris SG en Manchester City uit de problemen. De clubs, eigendom van oliebaronnen uit Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, dreigden een straf van Europese uitsluiting te krijgen voor het missen van financiële Fair Play.

Hun begrotingen waren niet geloofwaardig vanwege exorbitante uitgaven, die in geen verhouding stonden tot als normaal beschouwde inkomsten. De sjeiks zuiverden de verliezen aan, maar de UEFA verbood dat principe en voerde Financial Fair Play in. Infantino, destijds secretaris van de UEFA, speelde PSG en City volgens Football Leaks geheime informatie toe en hielp ze de straf te ontwijken.

Juridisch directeur Michael Gerlinger van Bayern gaf in 2016 opdracht uit te zoeken wat het zou betekenen als Bayern München zou toetreden tot een elitecompetitie. Hij deed dat in naam van zeven clubs, Arsenal, Manchester United, Juventus, AC Milan, Real Madrid, Barcelona en Bayern, in de huidige Champions League tegenstander van Ajax. Wat waren de gevolgen als ze hun nationale competitie zouden verlaten, door te breken met de UEFA? Wat zou het betekenen voor internationals? Zij spelen in competities van FIFA en UEFA als WK en EK.

Super League

De Super League moest in 2021 beginnen. De topclubs hebben hun plannen vrijwel zeker gebruikt voor de hervorming van de Champions League, die vóór dit seizoen gestalte kreeg. De vier toplanden mogen de komende jaren automatisch vier clubs inschrijven, die door een andere verdeling van de revenuen nog meer geld ontvangen. Dat gaat ten koste van de kleinere landen.

Over een Super League gaan al jaren verhalen. Michael van Praag sprak daarover al in zijn tijd als voorzitter bij Ajax, dat halverwege de jaren negentig tot de beste clubs van de wereld behoorde. Voor een Super League bestaan talloze varianten, onder meer met een beperkt aantal clubs dat niet kan degraderen, en met wedstrijden in groeimarkten als Azië en Amerika.