Football is (bijna) coming home: Britten en Ieren blijven favoriet voor organisatie EK 2028

Jonathan Hill van de Ierse voetbalbond. Beeld Sportsfile via Getty Images

Football is coming home. Ten minste, dat jubelden de Engelse kranten afgelopen dagen. Het leek er immers op dat toewijzing van het Europees Kampioenschap aan Ierland en het Verenigd Koninkrijk bij gebrek aan concurrentie een voldongen feit was, maar woensdagmiddag, kort voor de deadline, besloten nota bene de Russen zich ondanks een boycot toch kandidaat te stellen voor het voetbalfeest. Dat niet alleen: ook Turkije toonde op het laatste moment interesse, alsmede een groep van vier Balkan-landen: Roemenie, Bulgarije, Servie en Griekenland.

De UEFA neemt na de zomer een beslissing.

De kandidatuur van Rusland lijkt een gevalletje trollen van het Kremlin te zijn. Onlangs nog werd de finale van de Champions League uit St. Petersburg weggehaald en op het naderende WK in Qatar zullen de Russen ontbreken. Tevens is de kans gering dat het EK over zes jaar naar Turkije of de Balkan gaat. Ondanks de laatkomers blijven de Britten en de Ieren daarom de favorieten voor het toernooi. Engeland organiseerde in 1996 voor het laatst het Europees Kampioenschap en op het recente EK was. Wembley een belangrijke gastheer, onder meer van de eindstrijd.

Gebrekkige beveiliging

De finale tussen Engeland en Italië werd evenwel ontsierd door ongeregeldheden buiten het stadion. Zonder kaartje wisten honderden Engelsen, in kennelijke staat verkerend, zich middels een stormloop in het uitverkochte stadion te begeven. Bij een onderzoek kregen Wembley en de Engelse voetbalbond kritiek wegens de gebrekkige beveiliging. De eilandbewoners zijn vastbesloten om te laten zien dat ze wel degelijk een grote finale kunnen organiseren. Voor het Engelse team is het thuisvoordeel een kans om voor het eerst Europees kampioen te worden.

Londen, Cardiff, Glasgow, Dublin en Belfast zijn de beoogde speelsteden. Waarschijnlijk zullen er ook wedstrijden worden gespeeld in Manchester, Birmingham en Newcastle. Er spelen bij de kandidatuur van de Britse eilanden ook politieke motieven mee: de eenheid van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de vriendschap met Ierland. Liever zouden de Britten het WK van 2030 organiseren, maar de FIFA heeft al laten doorschemeren een voorkeur te hebben voor Spanje en Portugal. Engeland, ‘the home of football’, organiseerde de WK voor het eerst en laatst in 1966.