Floyd Mayweather wint 'Money Fight' met Conor McGregor na technische knock-out

Commercieel succes

McGregor is wereldkampioen in het mixed martial arts. Die sport wint snel aan populariteit met name in de jongerendoelgroep. McGregor was de eerste vechter die twee wereldtitels verzamelde in twee verschillende gewichtsklassen. Hij is de bekendste kooivechter van de UFC, de belangrijkste promotor.



Het gevecht was vooral een commercieel succes. Volgens schattingen kende het gevecht een omzet van zo'n 600 miljoen dollar. Het overgrote deel van dat bedrag komt door televisie-inkomsten. In de Verenigde Staten kon het gevecht voor 90 dollar gekocht worden om op televisie te kijken. Ook in Nederland was het gevecht te koop, bovendien zonden veel bioscopen de wedstrijd live uit.