Flirten met het noodlot bij de Klassieker

Voetbal is mede zo ontstellend mooi en meeslepend omdat op sommige dagen alles kan. Omdat ergernis, verrukking, bewondering en angst in elkaar grijpen als schakels van een ketting. Waar zit de breuk? Of juist niet. Het is soms een kwestie van balanceren op de rand van de waanzin.

Alleen al die woeste koppen van jonge mannen voor de perstribune na de 2-2 en 3-2 voor Ajax, op een zondag tegen Feyenoord, in de Klassieker. De totale ontlading, terwijl een catharsis van woede borrelde in hun lijven vol testosteron. De euforie door de late omkering, van 1-2 naar 3-2, alsof alleen dat ene telt, voetbal, Ajax. Alsof alles in hun leven bij elkaar komt in één moment van zorgeloosheid en orgastisch geluk. Morgen, morgen kan alles weer duister zijn, maar vandaag, vandaag schijnt de zon.

Ajax beleeft fascinerende tijden in een seizoen dat sowieso goed is voor diepzinnige evaluatie. Wat daar allemaal gebeurt in voetballend Amsterdam. Hoe dat bijvoorbeeld gaat met de clubleiding, nadat een directeur onbehoorlijke berichten en foto’s had gestuurd naar vrouwen op kantoor en eerloos is vertrokken. Welk effect dat heeft op het zelfvertrouwen van de directie, op het clubgevoel, op de trots, op de interne verhoudingen. Hoe dat spanningen in de kantoortuin opjaagt.

En dan is daar een elftal dat zijn hegemonie langzaam verliest, zoals dat gaat in de sport, zoals het ook hoort te gaan. Een elftal dat zich na de uitschakeling in de Champions League ergert aan aanstellers van Benfica, terwijl het zelf in de strijd tegen het verval een vuige vorm van simulatie tot ontaarde kunst heeft verheven, met Dusan Tadic en Antony als aanvoerders van het gezelschap komedianten. Het is soms niet te harden wat er gebeurt, met zondag ook levensgevaarlijk vuurwerk en brand, als flirt met het noodlot.

Staan stewards daar met een blusser een uitslaande fik te doven, vanuit andere vakken met angst en beven bekeken. Dat de leiding toestaat een levensgroot spandoek te ontrollen voor Carlo Picornie, die 25 jaar geleden omkwam bij een vechtpartij met supporters van Feyenoord in Beverwijk, een martelaar dus, vooruit, daarvoor valt nog iets te zeggen. Maar dan dat vuurwerk. Het spandoek vat vlam, gevaar ontluikt, rook trekt een gordijn van stank op, de wedstrijd begint vijf minuten te laat. Het is een schande dat het kan, dat het mag, met die malle fixatie op vuurwerk. Supporters zijn blijkbaar de baas in het huis van Ajax.

Afgelopen dinsdag, voor de wedstrijd tegen Benfica, gooiden aanhangers op het voorplein vuurwerk naar de ME, die met de wapenstok beukte op bolle ruggen. Het ging zonder al te veel ophef voorbij, omdat buiten de betrokkenen blijkbaar niemand zich nog druk maakt om dit soort uitwassen. En toch heeft het seizoen van Ajax ook zijn unieke, wonderschone trekjes, omdat het voetbal een paar maanden geleden bijna hemels mooi was.

Iedereen die niet voor Ajax is hoopt op de diepe val van de arrogantie van het voetballende grootkapitaal. Maar Ajax strijdt, grijpend naar alle middelen. In dat licht bezien was Ajax - Feyenoord ongelooflijk fascinerend. Ondanks alles.