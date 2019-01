Flink shoppen helpt een voetbalclub na de winterstop

Kaj Sierhuis van FC Groningen. Beeld BSR/SOCCRATES , BSR Agency

De laatste vijf jaar werd zeven keer door een club besloten tot zo’n tamelijk rigoureuze herschikking van de selectie. Zesmaal had dat een positief effect op de puntenoogst, al werd het einddoel (vaak voorkomen van degradatie) niet altijd bereikt.

Als er vandaag, de laatste dag dat de transfermarkt open is, geen gekke dingen gebeuren, is FC Groningen de club die de meeste nieuwe spelers verwelkomde. Zes nieuwe spelers kwamen er naar het hoge noorden. Met een 3-0-thuiszege op Heracles en een knappe wederopstanding bij koploper PSV, bijna leidend tot een punt, is de ploeg van coach Danny Buijs sterk begonnen aan de tweede seizoenshelft.

FC Groningen staat nu zestiende. De vijftiende plaats is de veilige haven voor laagvliegers. Daar prijkt nu Excelsior met een punt meer dan FC Groningen. Excelsior presenteerde op het moment van schrijven nog geen enkele nieuwe speler.

Het beleid van FC Groningen wordt her en der aangemerkt als opportunistisch. NAC en Sparta degradeerden met een vers sextet aan boord. Maar de statistieken van de laatste vijf jaar wijzen dus uit dat er bijna altijd sprake is van verbetering qua puntentotaal als er vijf of meer spelers (al dan niet op huurbasis) worden aangetrokken. Bij ploegen die degradatie probeerden te voorkomen is de score zelfs honderd procent.

Want de enige club die volledig inzakte, is subtopper Vitesse in het seizoen 2013/2014. Met vijf nieuwe spelers in de gelederen kelderde de Arnhemse club van de tweede naar de zesde plaats. Na de winterstop werd uit de resterende zestien wedstrijden nog maar 18 punten gepeurd, tegenover 37 punten (uit 18 duels) vóór de onderbreking.

Roda JC baarde twee jaar geleden opzien met liefst tien nieuwe spelers onder impuls van nieuwe geldschieter Aleksei Korotajev. Het spektakelstuk werd belachelijk gemaakt, vooral dankzij een NOS-item waarin verse kracht Bedi Badibanga vertelde eigenlijk geen idee te hebben waar hij was beland. Maar zie: Roda haalde zeven punten meer dan voor de winterstop, eindigde als zeventiende en handhaafde zich via de play-offs. Een jaar eerder, toen er zeven nieuwe spelers naar Kerkrade kwamen, steeg het na de winterstop van plek 15 naar 14, waardoor de nacompetitie uit zicht bleef.

Een jaar geleden deed de Limburgse club het rustiger aan in de winterstop met ‘slechts’ drie nieuwkomers. Ook nu was er een stijging van het aantal punten, maar ging het in de nacompetitie al mis in de eerste ronde tegen Almere City.

Met Sparta, de grootste selectieververser van een jaar geleden, liep het eveneens slecht af. De zes nieuwkomers (plus een nieuwe technische staf onder aanvoering van de ervaren Dick Advocaat) konden degradatie via de play-offs niet voorkomen, hoewel Sparta in de competitie vijf punten meer had gepakt dan voor de winterstop.

Ook NAC degradeerde met zes aanwinsten in het seizoen 2014/2015 via de play-offs. In de tweede seizoenshelft van de reguliere competitie behaalde NAC wel twee punten meer dan tijdens de eerste seizoenshelft.

Repareren

‘Prijs de dag niet voor het avond is’, citeert FC Groningen-directeur Hans Nijland zijn gelovige, afgelopen maandag overleden vader, over de sterke herstart van zijn club. ‘Maar’, zegt de na dit seizoen afzwaaiende directeur, ‘het gevoel over deze selectie is goed’.

Nijland snapt wel dat buitenstaanders de term ‘paniekvoetbal’ op zijn handelen plakken. ‘Idealiter haal je niet zoveel nieuwe spelers middenin het seizoen. Daarmee erken je dat je in de zomer toch niet de juiste selectie hebt samengesteld. Maar als je denkt dat het niet beter zal gaan, moet je dat repareren.’

Sinds november is hij samen met technisch manager Ron Jans in de weer geweest om interessante spelers in kaart te brengen en te benaderen. ‘We zochten naar jongens die direct inzetbaar waren. Daarin zijn we geslaagd.’

Vijf van de zes nieuwkomers zijn Nederlanders. Nijland: ‘Ik heb niets tegen buitenlandse aankopen, maar het is wel prettig dat je geen taalbarrière hebt. Ik denk dat we daadkracht hebben getoond. Ook tussen Kerst en oud en nieuw hebben Ron en ik keihard doorgewerkt. Hopelijk met het gewenste resultaat: snel weg uit de degradatiezone.’

Overigens blijkt uit het onderzoek van de Volkskrant, in samenwerking met Opta, dat clubs die vier spelers halen het meestal slechter vergaat (vijf van de zeven keer). Drie spelers erbij betekent ook vaak geen verbetering, slechts zes van de veertien clubs presteerden in het nieuwe jaar beter.

Hekkensluiter De Graafschap had op moment van schrijven drie nieuwe spelers aan boord, nummer 17 NAC, vier. PEC Zwolle rekruteerde er eveneens vier plus een nieuwe coach, Jaap Stam. Met twee zeges is PEC vooralsnog weggesprongen bij de onderste drie.