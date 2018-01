Flink aantal Nederlandse schaatsers verkiest wereldbeker en Olympische Spelen boven EK in Kolomna

Of je er wel of niet bij bent, doet er niet toe. Aan het eind van het seizoen telt alleen maar wat je op de Spelen hebt gedaan Karolina Erbanova

De 29-jarige sprinter gebruikt de wedstrijden in Kolomna om de teleurstelling te verbijten. Na het kwalificatietoernooi had hij geen idee wat hij moest. 'Het is eigenlijk wel fijn om meteen in een wedstrijdstramien getrokken te worden.' De pijn van de mislukte olympische missie voelt zo minder scherp, zeker als hij een medialle pakt.



Naast de Nederlanders komen ook de Noren met een magere selectie naar Kolomna, maar voor de meeste andere schaatslanden zijn de EK afstanden juist een welkome aanvulling op het wedstrijdschema. Helge Jasch, assistent-bondscoach van Duitsland: 'Hier kan je je testen voor de Spelen.' De Duitse schaatsers hebben op het EK nog een kans op een olympisch startbewijs, als ze dat nog niet via de wereldbekerwedstrijden hadden veroverd.



Dat geldt niet voor Karolina Erbanova. Zij is al zeker van de Spelen. In Tsjechië heeft de regerend Europees kampioene sprint geen concurrentie. Ze traint daarom in Nederland bij coach Dennis van der Gun. Terwijl haar ploeggenoten zich op het OKT het vuur uit de schaatsen reden, had zij weinig omhanden. De EK zijn haar generale repetitie voor Pyeongchang. 'Dit is een goede prikkel. Anders waren Nederlanders allemaal in vorm door het OKT en ik niet.'



Dat de besten van Europa er niet allemaal zijn bij de eerste continentale afstandskampioenschappen is jammer, maar ze begrijpt het wel. Iedere sporter moet vrij zijn om een eigen route te volgen in een olympisch seizoen, vindt ze. 'Of je er wel of niet bij bent, doet er niet toe. Aan het eind van het seizoen telt alleen maar wat je op de Spelen hebt gedaan.'