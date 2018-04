Flets Ajax wint van nog fletser Heracles (1-0)

Besluiteloosheid

De besluiteloosheid bij Ajax werd het best getypeerd door een aanval vlak na rust, toen zowel Van de Beek als Kluivert eindeloos bleef loeren op een gaatje in de Heracles-defensie. Wachten, wachten, zonder de trekker over te halen; na een diepe zucht verzuchtte Ziyech dat het blijkbaar zo'n wedstrijd was. Niet voor het eerst overigens dit seizoen.



De 1-0 kon niet uitblijven, al was het zuur voor Heracles dat de bevrijdende treffer van Neres omstreden was. De schoonheid won het uiteindelijk, want Neres leek na de virtuoze pass van Ziyech net buitenspel te staan. Ten Hag sprak monter over 'een mooi potje' om de druk op PSV te verhogen. Ziyech spiegelde zich aan Manchester United dat het kampioensfeest bij stadgenoot City uitstelde.De realiteit is dat Ajax met dank aan PSV nu acht punten voorsprong heeft op AZ in de strijd om de tweede plaats.



Komend seizoen is zelfs de kampioen van Nederland niet rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. De nummer 2 wacht een langere en vrij uitzichtloze route naar het elitebal. Het zal de bepalende spelers bij Ajax niet inspireren tot een langer verblijf in Amsterdam.