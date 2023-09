Flekken is de doelman van Oranje, hij staat tegen Griekenland onder de lat

Eerste doelman Mark Flekken tijdens de training voor de interland tegen Griekenland. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

In het begin van de training woensdag sprak bondscoach Ronald Koeman op het veld in Zeist met de doelmannen en keeperstrainer Patrick Lodewijks. Flekken, deze zomer getransfereerd van Freiburg naar Brentford, krijgt de voorkeur. ‘Hij verdient het. Hij is al een langere periode fit en in vorm.’

Flekken, die vier interlands speelde, debuteerde onder Koemans voorganger Louis van Gaal, die hem als een ontdekking beschouwde. Maar uiteindelijk ging de 30-jarige Limburger niet mee naar het WK, omdat Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer de voorkeur kregen. Noppert raakte na het WK geblesseerd en is nog niet in topvorm. Jongeling Bart Verbruggen, die volgens Koeman ‘een geweldige toekomst’ tegemoet gaat, is de derde doelman. Bijlow is geblesseerd. Jasper Cillessen, die na het WK terugkeerde en twee kwalificatieduels keepte, is niet opgeroepen.

Nog geen reserve-aanvoerder

De verwachting was dat Koeman middenvelder Frenkie de Jong zou aanwijzen als reserve-aanvoerder achter Virgil van Dijk, om de simpele reden dat De Jong aanschoof bij de persconferentie. Maar Koeman heeft nog geen besluit genomen, zei hij. De bondscoach noemt Griekenland een ‘echt team dat met veel mensen verdedigt, beschikt over snelheid en individuele kwaliteiten’. Hij roemde de aanvoerder, de linksbenige spelmaker Anastasios Bakasetas.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

De Jong, die voor het eerst in jaren weer genoot van een ruime vakantie, is in topvorm bij Barcelona, waar hij wordt overladen met superlatieven. ‘Ik volg het voetbalnieuws wel, maar ik weet meestal van mezelf of ik goed heb gespeeld. En anders zijn er mensen om me heen die het aangeven.’

De Jong zag de jarenlang bepalende middenvelder Sergio Busquets vertrekken van Barcelona naar Miami, maar dat heeft de situatie niet volledig veranderd. ‘Vorig seizoen speelde ik ook al wat meer terug, naast Busquets. Nu is het ongeveer hetzelfde. Alleen de poppetjes zijn anders.’ Koeman: ‘In mijn tijd als trainer van Barcelona speelde hij in een serie van 19 wedstrijden geweldig, ook iets hoger op het middenveld, ook met Busquets. Frenkie bezit alles. Het is aan hem om het te laten zien.’

Over de samenstelling van het middenveld praat De Jong met Koeman, maar verder gaat zijn invloed niet. De Jong reageerde op opmerkingen van de bondscoach over ‘een lieve generatie’, met minder corrigerend vermogen. ‘Het kan vaker, maar het is niet zo dat wij nooit corrigeerden. En het is ook niet zo dat we bij elke slechte bal commentaar geven op elkaar.’