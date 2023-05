Flamboyante Vlaming Luca Brecel sloopt Britse snookerhegemonie en rijgt kampioenen aan zijn keu

Luca Brecel in actie tegen Mark Selby in de finale. Beeld Zac Goodwin / AP

Snookerspeler Luca Brecel uit Dilsen-Stokkem vindt zichzelf een ‘specialleke’. Wat uitbundigheid kan geen kwaad. Een Rolex om de pols, Louboutins aan de voeten, een cabrio onder de bips.

Nu is de 28-jarige Belg ook in sportief opzicht buitengewoon bijzonder – althans voor degenen die het in zes pockets mikken van 21 gekleurde ballen als sport zien. Maandagavond kroonde hij zich in het Crucible Theatre in Sheffield, het mekka van het snooker, als eerste Europese vastelander tot wereldkampioen. Vooral Engelsen, Schotten, Noord-Ieren en Welshmen gingen hem voor. Slechts één Ier, één Canadees en één Australiër doorbraken de Britse reeks. Hij streek er 565.000 euro mee op.

De manier waarop was al net zo uitzonderlijk. Vijf keer eerder nam Brecel deel aan het WK, vijf keer strandde hij in de eerste ronde. Nu reeg The Belgian Bullet de ene na de andere Britse reputatie aan zijn keu: drievoudig wereldkampioen Mark Williams, zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan – die in Sheffield zo graag legende Stephen Hendry in het aantal titels voorbij had willen streven – en, in de finale, viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Onderweg, in de halve finale tegen de 20-jarige Chinees Si Jiahui, boog hij een achterstand van 5-14 om naar de winnende 17-15. Een dergelijke inhaalrace was nog nooit vertoond op een WK.

Luca Brecel heft de trofee van het Cazoo World Snooker Championship boven zijn hoofd. Beeld Zac Goodwin / AP

Vooral gefeest

Apart was ook zijn voorbereiding. Waar hij voorheen uren aaneen aan het groene laken trainde, bekende hij na zijn winst op O’Sullivan dat hij dit keer vooral had gefeest en langdurig tegen vrienden het computerspel Fifa had gespeeld. Na de achtste finale in Sheffield, vertelde hij tegen de BBC, was hij tot in de kleine uurtjes op stap gegaan. En hoe. ‘Ik was stomdronken.’

Een belofte was hij al langer. Hij begon als 9-jarige, eerst met pool, later met snooker. Thuis werden de muren uitgebroken om een tafel te kunnen plaatsen. Het menneke kon meteen potten als de beste. Hij was 12 toen hij de Belgian Open won. Twee jaar later werd hij Europees kampioen in de categorie onder de 19 jaar. Op 16-jarige leeftijd haalde hij de maximumbreak, 147 punten. Hij was 17 jaar en 45 dagen toen hij op het WK debuteerde, de jongste deelnemer in de geschiedenis.

Hoewel hij gestaag steeg op de wereldranglijst, bleef de verwachte doorbraak uit. De oorzaken liepen uiteen: een schouderblessure, gevoeligheid voor hyperventilatie en een niet al te gedisciplineerde benadering van de sport. ‘Ik ga licht door het leven’, zei hij al eerder. Aan zijn talent twijfelde niemand.

Buitenbeentje

Met zijn getatoeëerde handen en geëtaleerde voorliefde voor dure spullen vormt Brecel een buitenbeentje in de snookerwereld, maar de Britse pers heeft hem omarmd: zulke spelers kunnen nodig zijn om de sport, al decennia gedomineerd door bleke mannen in giletjes, weer wat op te schudden. ‘Snooker heeft niet alleen een nieuwe wereldkampioen, het heeft ook een nieuwe rockster’, schreef The Guardian.

Over het waarom van het plotselinge succes wordt in België omstandig gespeculeerd. Een veel opgetekende verklaring: hij is verliefd, sinds februari. De 24-jarige Laura kwam ter ondersteuning tijdens het WK naar Sheffield. Hij onderschrijft de aanname. ‘Zonder haar zou ik niet in de finale hebben gestaan.’