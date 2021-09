Flamboyante Boekhoorn moet NEC in rustiger vaarwater brengen

Lasse Schöne strooit met vrije trappen en passes, niet alles komt aan. Hij is de onbetwiste aanvoerder en spelmaker van dit NEC. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Lasse Schöne wil best toegeven dat het beter had gekund, misschien wel gemoeten. Een groot deel van de wedstrijd met 11 tegen 10 spelen en dan eindigt het thuis in 0-0. Maar de Deense routinier van NEC blijft het na afloop van de wedstrijd tegen Willem II herhalen. ‘We hebben wel 7 punten uit vier wedstrijden.’

Schöne weet dat voor NEC maar een ding telt dit jaar: vooral niet weer degraderen. Na vier jaar eerste divisie kreeg de club vorig jaar de eredivisie in de schoot geworpen: in de competitie eindige NEC als zevende, maar via de play-offs rolde er toch nog onverwachts promotie uit.

Dat cadeautje wordt in Nijmegen zorgvuldig gekoesterd. Stap voor stap moet NEC uitgebouwd worden tot ‘een stabiele eredivisieclub’. Het is de voorspelbare wens van iedere promovendus, maar NEC beschikt over een troefkaart: een miljardair als fan.

Portemonnee

Bij NEC zijn de ogen al jaren gericht op de skybox van Marcel Boekhoorn. Meer dan twintig miljoen euro stak hij al in de club, maar na de promotie is er iets veranderd. Hij wil niet meer alleen met zijn portemonnee zwaaien, Boekhoorn trekt in het Goffertpark nu ook aan de touwtjes.

Volgens Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging, merken de fans daar nog niet zo veel van. Maar dat vindt hij eigenlijk wel een goed teken. ‘Er is vooral meer rust in de club en dat is heel erg nodig.’

Rengers weet nog goed dat NEC nog wel eens in de verleiding kwam om dure spelers aan te trekken, die later als een molensteen om de nek hingen. Ook nu is de begroting opgetrokken (van 8,5 naar 10 miljoen) en er is geïnvesteerd in de spelersgroep, maar er is ook weer niet gesmeten met geld.

Een aantal spelers kwam transfervrij over, drie spelers werden gehuurd, de grootste gok werd genomen met de 22-jarige Magnus Mattson, die overkwam van het Deens Silkeborg en naar verluidt een kleine miljoen euro kostte.

Risico

Mattson heeft alleen zijn draai nog niet gevonden en kwam tegen Willem II pas na een uur in het veld, op het moment dat NEC eindelijk wat meer risico begon te nemen. Willem II kwam na 15 minuten met 10 man te staan, nadat keeper Jorn Brondeel rood had gekregen omdat hij buiten de zestien hands maakte.

‘Achteraf hadden we misschien wat eerder aan moeten zetten’, vindt Schöne. Maar ook in het veld opereert dit NEC behoedzaam. ‘Ik vind dat we goed staan’, zegt de Deen in voetballersjargon. ‘We hebben geen kans weggeven.’

Achter de schermen is Boekhoorn inmiddels druk bezig de touwtjes naar zich toe te trekken. De clubleiding klaagde de laatste jaren openlijk over de ingewikkelde structuur. Naast Boekhoorn liepen er nog meer suikeroompjes. Allemaal met een groot NEC-hart, maar ook allemaal met een eigen mening.

Grootste suikeroom

De grootste suikeroom heeft nu iedereen uitgekocht. ‘Ze hebben hun geld terug gehad en iets extra’, zei hij onlangs in een zeldzaam interview in de Telegraaf. NEC heeft zelf weer alle aandelen in handen, Boekhoorn zegt zelf de club niet te willen bezitten. ‘ Laten we eerlijk zijn: de club is van de fans, van de gemeenschap en daar moet je gewoon van afblijven.’

Ondertussen zorgt hij er wel voor dat er mensen op plekken komen te zitten, die hij vertrouwt. Zo treedt Fred Rutten binnenkort toe tot de raad van commissarissen. Boekhoorn bepaalt, maar bezweert tegelijkertijd dat hij juist zichzelf overbodig wil maken. Zijn doel: de club moet straks niet meer afhankelijk zijn van ‘mensen met geld’.

Dat uitgerekend Boekhoorn de rust moet brengen lijkt gek, want hij is toch die avontuurlijke zakenman, die levensgenieter? De miljardair haalt de roddelbladen met veel jongere vriendinnen, richtte gratis krant De Pers op, probeerde Hema te redden en haalde panda’s naar zijn dierentuin Ouwehand.

Slimme investering

Maar Boekhoorn is ook de man die in 2012 slim investeerde in de Hightech Campus in Eindhoven en die negen jaar later voor ruim het dubbelde verkocht. Saai is het nooit met Boekhoorn, maar NEC mikt vooralsnog op zijn meer geduldige kant.

Tegen Willem II eindigde een bal op de paal en eentje op de lat. Bij scrimmages voor het doel viel de bal steeds net verkeerd. En de invallende Tilburgse keeper Connor van den Berg had geen beter eredivisiedebuut kunnen maken.

‘Hij wilde er ook niet in’, zucht Schöne, die nog veel mensen kent uit zijn vorige periode bij de club. ‘Het verschil met toen is vier jaar eerste divisie’, zegt hij. ‘Alles moet nog op gang komen, de hele organisatie. Maar iedereen werkt keihard. En nu staan we hier bijna te balen omdat we niet 9 punten hebben in plaats van 7. Wie had dat van tevoren gedacht?’