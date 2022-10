Fit aanvalstrio van PSV is in staat dodelijk te combineren

PSV'er Luuk de Jong wil Ivan Marquez van NEC uitkappen maar verliest zijn evenwicht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mocht Ruud van Nistelrooij in aanloop naar de topper tegen Ajax de hoogtepunten tegen NEC (3-0 winst) nog eens terugkijken, dan moet hem iets geruststellen: twee assists van Cody Gakpo en doelpunten van Luuk de Jong en Noni Madueke.

PSV dacht met het trio de gedroomde voorhoede te hebben voor dit seizoen. Maar door blessures van De Jong en Madueke stonden ze nog niet een keer gezamenlijk aan de aftrap. Met de wedstrijd tegen Ajax, en een week later tegen AZ, op het programma, heeft Van Nistelrooij weer extra wapens in handen.

‘Ik heb weleens gezegd dat de spitspositie een sleutelpositie is. Dat geldt niet voor een wedstrijd die je met 6-1 wint, maar wel in een duel waarbij één of twee kansen beslissend kunnen zijn. Dan heb je op elke positie specialisten nodig. Dat zijn zij. Als je er daar meerdere van hebt, dan begint het iets te worden’, aldus Van Nistelrooij.

De wedstrijden tegen Ajax en AZ bepalen voor een groot deel het gemoed waarmee PSV de vervroegde winterstop zal ingaan. De Eindhovenaren toonden dit seizoen al meerdere gezichten, waarbij knappe zeges (Feyenoord-thuis) werden afgewisseld met onbegrijpelijke nederlagen (Cambuur-uit), al oogt de ploeg van Van Nistelrooij de laatste weken stabieler dan aan het begin van het seizoen.

Wisselvalligheid

Mede door die wisselvalligheid heeft PSV één punt minder dan Ajax, de koploper in de eredivisie. De Amsterdammers hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld. De twee clubs stonden in juli in de strijd om de Johan Cruijff Schaal al tegenover elkaar. Toen won PSV met 5-3, met Gakpo en De Jong, maar zonder de geblesseerde Madueke.

Van Nistelrooij: ‘De bovenste ploegen staan dichtbij elkaar. Voor ons is het zaak daarbij te blijven, zodat we na de winterstop volop meedoen voor de bovenste plek.’

Door de absentie van een aantal aanvallers was Van Nistelrooij de afgelopen weken in de voorste linie meer aan het puzzelen dan dat hij kon kiezen uit luxe. De selectie bleek geen waardige vervanger voor De Jong te herbergen en ook op rechts was er niet een speler die zich de onbetwiste vervanger van Madueke mocht noemen. Gakpo was op links de enige constante factor.

Zijn statistieken in de competitie zijn verbluffend: hij maakte de meeste doelpunten (9) en gaf de meeste assists (11). Tegen NEC gaf hij de voorzet waaruit Anwar El Ghazi PSV na een kwartier op voorsprong zette. Vijf minuten voor tijd stelde hij de ingevallen Madueke in staat zijn eerste doelpunt sinds zijn blessure te maken.

Perfecte bliksemafleider

Niet langer kunnen de ogen van de verdedigers vooral op Gakpo gefixeerd zijn. Met De Jong in de punt van de aanval heeft Gakpo de perfecte bliksemafleider, waardoor hij zelf meer ruimte krijgt. Bovendien heeft hij met de kopsterke aanvaller de ideale spits om zijn gevaarlijke indraaiende voorzetten tot doelpunten te promoveren.

Tien minuten voor rust leek het beproefde recept succes te hebben, toen De Jong een voorzet van Gakpo bij de tweede paal binnen knikte, ware het niet dat Gakpo buitenspel stond toen hij de pass verstuurde. De VAR greep in, maar kon niet verbloemen dat de puntgave traptechniek van Gakpo en het hoofd van De Jong een dodelijke combinatie vormen.

Dat was ook al zo in het gewonnen Europa League-duel tegen Arsenal, afgelopen donderdag. Voorzet Gakpo, kopbal De Jong, doelpunt. Tegen NEC benutte De Jong direct na rust een strafschop, nadat Xavi Simons in het strafschopgebied was gevloerd. Een half uur voor tijd werd hij gewisseld - het moment waarop Madueke het veld betrad.

Selectie langzaam opbouwen

‘De Jong en El Ghazi, die vorig jaar weinig in actie is gekomen, hebben zestig minuten gespeeld en ook Madueke heeft zijn minuten gemaakt. Zo bouwen we de selectie langzaam op’, aldus Van Nistelrooij. ‘Ik kijk ernaar uit dat iedereen straks fit is en negentig minuten kan voetballen. Dat begint er steeds beter uit te zien.’

In die zin kan Van Nistelrooij het midweekse Europa League-duel tegen FK Bodø/Glimt gebruiken om spelers wedstrijdritme op te laten doen, dan wel rust te geven. Door de overwinning op Arsenal en de nederlaag van Bodø/Glimt tegen Zürich verzekerde PSV zich vorige week al van een plek in de volgende ronde van het tweede toernooi in Europa.

Het zwaartepunt zal hoe dan ook komen te liggen op de wedstrijden tegen Ajax en AZ, al wilde Van Nistelrooij richting de laatste twee competitieduels niet spreken van een test voor zijn ploeg. ‘Elke wedstrijd is een test. Na de zware wedstrijd tegen Arsenal was NEC-thuis ook een test. Nu willen we de eerste seizoenshelft goed afsluiten met twee prachtige wedstrijden in de competitie en ook tegen Bodø/Glimt gaan we voor de winst.’