Firouzja verliest van Caruana en kan eindzege Tata Steel-toernooi wel vergeten

Het Iraans supertalent Alireza Firouzja dinsdag tijdens zijn partij tegen Magnus Carlsen. Beeld ANP

Voorbij is de droom van Alireza Firouzja om de jongste winnaar uit de 82-jarige geschiedenis van het Tata Steel toernooi te worden. De Iraanse tiener (16) ondervond voor de tweede dag op rij dat hij geduld moet hebben voor hij het niveau van de allersterksten heeft bereikt. Na de nederlaag tegen wereldkampioen Magnus Carlsen volgde een nieuwe teleurstelling, nu tegen de Amerikaan Fabiano Caruana, de nummer twee van de mondiale ranglijst.

Firouzja zette zware wapens in om het tegen Carlsen verloren gegane terrein te heroveren. Na provocerend openingsspel offerde hij een stuk in de hoop dat de daaruit voortvloeiende complicaties zijn tegenstander te machtig zouden zijn. Dat bleek niet het geval. De koele rekenaar Caruana hield de stelling moeiteloos onder controle en sloeg toe toen Firouzja in naderende tijdnood de veiligheid van zijn koning uit het oog verloor.

In 2018 won Caruana het kandidatentoernooi nadat hij twee maanden tevoren in Wijk aan Zee met een score van 5 punten uit 13 partijen een van de slechtste resultaten uit zijn carrière had behaald. Nu voert hij de ranglijst aan met 7 uit 10 en is hij de voornaamste kandidaat voor de hoofdprijs. Zijn fans twijfelen of het een goed voorteken is. ‘Als in maart in het volgende kandidatentoernooi maar niet blijkt dat hij zijn kruit te vroeg heeft verschoten’, verzuchtte een van hen.

In twee ronden is de vertrouwde hiërarchie geheel hersteld, want achter Caruana vestigde Carlsen zich op de ongedeelde tweede plaats. De Noor had geen kind aan de uitgebluste Vladislav Kovalev, die zich een beter debuut op topniveau had voorgesteld. De Wit-Rus kampte al in de openingsfase met grote problemen en keek na 20 zetten tegen een ruïne aan.

Jorden van Foreest handhaafde zich op de derde plaats na een schitterende ontsnapping uit kritieke stand tegen de Pool Duda. Een lange en moeizame verdediging lag in het verschiet, tot Van Foreest een eeuwigschaakwending ontdekte die zijn tegenstander compleet verraste. Het halve punt was voor de ver boven verwachting presterende Nederlander een welkome compensatie voor de dinsdag gemiste winst tegen Kovalev.