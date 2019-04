Firouzja uit Iran mijdt partij tegen­ Israëliër Bronstein

Alireza Firouzja. Beeld Alamy / Imageselect

Toen meervoudig Aziatisch juniorenkampioene Dorsa ­Derakhshani (22) twee jaar geleden tijdens een toernooi in Gibraltar zonder ­hijab aan het bord verscheen, werd ze prompt ­geschorst door de nationale bond. Nooit zou ze meer een toernooi in Iran mogen spelen.

Dezelfde straf kreeg Dorsa’s vijf jaar jongere broer Borna voor een nog veel zwaarder vergrijp in hetzelfde toernooi. Hij had het gewaagd een partij te spelen tegen Alexander Huzman, een representant van aartsvijand Israël.

De Derakhshani’s ­namen hun lot in eigen hand. Borna, destijds leerling op een internaat in Kent, speelt tegenwoordig ­onder de Britse vlag. Dorsa vestigde zich in St. Louis, waar ze schaakt en biologie studeert. Vorig jaar nam ze deel aan het kampioenschap van de Verenigde Staten.

Meestal zorgen organisatoren van open toernooien ervoor dat Iraanse en ­Israëlische deelnemers niet aan elkaar worden gekoppeld. Maar op aandrang van de overkoepelende Europese bond wordt de laatste tijd steeds vaker strikt de indeling gehandhaafd die het computerprogramma voorschrijft.

Tijdens het Grenke Open in Karlsruhe bracht vorige week die strenge, maar juiste toepassing van de regels het Iraanse supertalent Alireza Firouzja (15) volledig uit zijn evenwicht. Om een ­schorsing en een mogelijk voortijdig einde van zijn carrière te voorkomen kwam hij niet opdagen voor zijn partij in de derde ronde tegen de Israëliër Or ­Bronstein.

Het was een beslissing die meer dan een punt kostte. Nog natrillend van de schok gaf Firouzja in de volgende ronde tegen een zwakke tegenstander in voortreffelijke stand een toren weg. Hij herstelde zich door zijn laatste vijf partijen te winnen. Met een score van 7 uit 9 eindigde hij op de gedeelde negende plaats.

Lobron – Firouzja

Karlsruhe 2019

1. Pf3 d5 2. d4 Pf6 3. c4 c6 4. Pc3 e6 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Dxf6 7. Db3 a5 8. a3 a4 9. Da2

Meer voor de hand ligt 9. Dc2 (niet 9. Pxa4 dxc4 10. Dxc4? b5) om 9 ... dxc4 te beantwoorden met 10. Pe4 Dd8 11. Dxc4.

9 ... Pd7 10. e3 Ld6 11. Ld3 dxc4 12. Lxc4 De7 13. Td1 0-0 14. 0-0 Pf6 15. Db1 e5 16. dxe5 Lxe5 17. Pxe5 Dxe5

Diagram

18. Dd3?

Om het dreigende 18 ... Pg4 te beantwoorden met 18. Dd6. Maar het vervolg leert dat d3 een ongelukkig veld is voor de dame. Na 18. Le2 is wits nadeel beperkt.

18 ... b5! 19. La2 La6 20. Dd4

Materiaalverlies was niet te voorkomen.

20 ... Dxd4 21. Txd4 c5 22. Tf4 b4 23. axb4 Lxf1 24. Kxf1 a3!

Diagram

25. Ke2 axb2 26. Lb1 Ta3

Om na 27. Kd2 te besluiten met 27 ... Td8+ 28. Kc2 Txc3+ 29. Kxc3 Pd5+ 30. Kxb2 Pxf4 31. exf4 cxb4.

Wit geeft op.