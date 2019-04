Firouzja (15)met grote stappen op weg naar de internationale schaaktop

Beeld ANP

Een bijzondere attractie is de traditionele pubquiz met uitsluitend vragen over de cultuur en geschiedenis van het schaakspel. Wie zijn kennis wil testen kan terecht op de toernooisite (reykjavikopen.com) voor de vragen en antwoorden van dit jaar. Als u weet dat de ontregelende, soms zelfs door topspelers in online 1 minuut-vluggertjes gekozen opening 1. e4 e5 2. Ke2 Bongcloud heet, bent u op weg naar een goede score.

In het toernooi (niet de quiz) eindigden acht spelers bovenaan met een score van 7 uit 9. De Roemeen Constantin Lupulescu, die de sterkste tegenstand had ontmoet, werd tot winnaar uitgeroepen nipt voor de 15-jarige Alireza Firouzja.

Deze jongen uit Iran is met reuzenstappen op weg naar de top. Hij behaalt dit jaar het ene voortreffelijke resultaat na het andere met als uitschieters zijn overwinning in het nationaal kampioenschap en een topscore van 7 uit 9 in het WK voor ­landenteams.

Het zou gepast zijn een overwinning van Firouzja te laten zien, maar helaas was zijn boeiendste partij in Reykjavik de ­nederlaag die hij leed tegen de toernooiwinnaar.