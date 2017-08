Finse tuchtcommissie: Nederlandse voetballers treft geen blaam in matchfixing-zaak

Geen belastend materiaal

Nadat deze krant de zaak onderzocht, en tot de conclusie kwam dat niet de Nederlanders schuldig waren maar hun werkgever, stelde de Finse bond een onderzoek in. De integriteitseenheid van de KNVB ondervroeg de spelers drie keer en probeerde zo te achterhalen of ze enige kennis hadden van de manipulaties. Dat bleek niet het geval. Aanvullend onderzoek in Finland leverde geen belastend materiaal op.



Ait Afkir hoopt dat zijn naam nu definitief is gezuiverd. 'Sinds die beschuldigingen naar buiten kwamen is het moeilijk om een profclub te vinden. Zelfs een stage is onmogelijk. Ik snap die clubs wel, die willen geen risico nemen. Hopelijk wordt dat anders nu het onderzoek klaar is. Ik kan in ieder geval zelf weer met m'n hoofd op nul beginnen.'



Uit het onderzoek van de Finse bond blijkt dat de Singaporese matchfixer Wilson Raj Perumal probeerde Atlantis onder controle te krijgen. Hij gaf zich uit als Egyptische investeerder. De fixer was van plan corrupte spelers op te stellen en geld te verdienen door te gokken met voorkennis. Dat deed hij wereldwijd al bij honderden duels, onder meer in de eredivisie bij Willem II.