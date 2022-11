Finaledebuut Loran de Munck op WK turnen eindigt naast het paard

Turner Loran de Munck is dermate uit balans dat hij door zijn rechterarm zakt en even later naast het paard op de mat belandt. Beeld ANP

Toewerkend naar zijn afsprong moet de 23-jarige Loran de Munck zichzelf al draaiend zien op te richten in een handstand. Dat lijkt soepel te gaan: in een goed ritme zwiert en zwaait hij over het paard in de M&S Bank Arena. Maar dan gaat het toch nog mis. Hij zakt door zijn rechterarm en valt van het toestel op de mat. Al tijdens zijn tuimeling is de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen.

De Munck behoorde tot de medaillekandidaten bij het WK turnen. Dat bewees hij in de kwalificatieronde van maandag. Met 14.833 kwam hij die als vierde door. Die score zou hem in de finale een bronzen medaille hebben opgeleverd.

In die wetenschap ziet hij na zijn mislukte oefening met een frons van zelfverwijt toe hoe de Ier Rhys McClenaghan met 15.300 goud pakt, voor Ahmad Abu Al-Soud uit Jordanië (14.866) en de Armeniër Harutyun Merdinyan (14.733). Door zijn val houdt De Munck slechts 13.533 punten en de zesde plaats over aan zijn optreden.

Gedoemd te vallen

Het paard is een weerbarstig toestel, vertelde De Munck eerder. Draaiend op de handen is het nauwelijks mogelijk om een foutje recht te zetten. Kon Naomi Visser bij de meerkamp op balk een aantal keer haar evenwicht hervinden, zoiets is voor De Munck nagenoeg ondenkbaar. Wie bij voltige met zijn lijf eenmaal uit balans is, is gedoemd te vallen. ‘Als je schouder iets te ver uitsteekt, kun je soms nog corrigeren, maar in meeste gevallen lig je eraf.’

Zo blijkt het zaterdag ook. De Munck kan eenvoudigweg zijn armen niet meer gestrekt houden en de weg naar beneden is onherroepelijk ingezet. Hoewel hij er zich ditmaal pijnlijk in verslikt is het juist de smalle foutmarge die voltige wat hem betreft zo mooi maakt. ‘Het is zo’n dun lijntje tussen vallen en de oefening doorkomen. Die spanning geeft een kick.’

Het was de eerste keer dat een Nederlander tot de voltigefinale was doorgedrongen op een WK. In de oertijd van de sport, toen het systeem met kwalificatierondes nog niet bestond, haalde Henricus Thijssen goud op het onderdeel. Dat was in 1903 bij het eerste officiële WK. In het moderne turnen kwam geen Nederlander in de buurt van een medaille op dit onderdeel. De Munck, die in augustus verrassend zilver veroverde op de EK in München, had een serieuze kans.

Extra draai

In de aanloop naar de WK sleutelde hij aan zijn oefening op zoek naar verbetering. Twee keer een extra draai bracht hij erin. De eerste bij het ‘transport’, het deel waarin hij op de handen van de ene kant naar de andere kant van het paard wandelt, de tweede toevoeging aan het eind, bij de afsprong.

Training na training oefent hij op zo’n aanpassing. Soms tot zijn onderarm begint te schrijnen van overbelasting. Hij weet sinds een paar jaar hoe hij dat binnen de perken houdt, maar de grens moet hij wel opzoeken om de wijziging helemaal in zijn systeem te stansen. Wie ondersteboven over het paard danst heeft geen tijd voor rationele beslissingen. Tijdens een wedstrijd moet de hele oefening van begin tot eind vanzelf gaan.

Die ‘update’, zoals hij het zelf noemde, had hem meer punten in de uitgangswaarde van zijn oefening moeten opleveren. Twee tienden meer dan tijdens de EK, waar hij 14.700 scoorde. Het zou er in de WK-finale niet van komen om van de aangescherpte oefening te profiteren en de extra tiendes te pakken.

Misschien was hij ten onder gegaan aan de stress die bij een WK-finale komt kijken. De vijf dagen tussen kwalificatie en eindstrijd waren lang en nerveus geweest. Wellicht had hem dat de kracht gekost om zijn oefening helemaal netjes uit te turnen, vertelde hij na afloop bij de NOS. ‘Op het einde blokkeerden mijn armen’, zei hij. ‘Misschien door de spanning. Het voelde goed, maar ineens was het leeg.’