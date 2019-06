Finale Nations League: De eindbalans is meer dan positief voor dit Oranje

De Britse media beschreven Frenkie de Jong na de 3-1-overwinning van Oranje op Engeland lyrisch als een eenhoorn, die over het voetbalveld lijkt te zweven. De Portugese spelers tonen ondanks de 1-0 zege op Nederland hun respect voor de regisseur op het middenveld, die gracieus en soms onzichtbaar het spel verplaatst. En altijd naar voren. Ook in Porto toont De Jong de glimlach, die model staat voor het nieuwe elan in het Nederlandse voetbal.

Het kan ook een keer tegenzitten bij een droomreis, die Frenkie de Jong in Barcelona heeft gebracht. Met Carvalho had hij een fysiek sterke cipier, Portugal grendelde juist zijn grondgebied af. ‘We konden niet domineren’, zegt De Jong, na alweer een frustrerende ontmoeting met Europees kampioen Portugal. ‘We kwamen niet goed in de aanvalsopbouw en Portugal verdedigde compact.’

Wat moest hij in Estadio do Dragao in Porto met die trofee van de UEFA voor de beste, jonge speler van de Nations League? Het was alweer een mooi eerbetoon die zijn razendsnelle progressie bevestigde. De lof laat hem echter niet zweven. ‘Ik kijk met de mensen om me heen altijd kritisch naar wat beter kan. Het is mijn rol om tussen de linies van de tegenstander te spelen, in die zin had ik meer kunnen brengen tegen Portugal.’

In september 2018 maakte de Jong zijn debuut in Oranje, welhaast symbolisch in de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder. ‘Het is zo snel gegaan. Als je vooraf had gezegd wat ik zou meemaken, had ik er honderd procent voor getekend. Met helaas ook twee dompers.’

Toch was de pijn na de uitschakeling met Ajax door Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League veel groter geweest dan na de nederlaag met Oranje tegen Portugal. De Jong: ‘Zeker weten, een WK of EK is toch anders.’

Het illustreerde meteen het verschil in status tussen de twee Europese toernooien. ‘Iedereen die de klap tegen Spurs heeft meegemaakt, zal die dreun nog even blijven voelen’, zegt De Jong.

Na zijn vakantie wordt De Jong officieel gepresenteerd door zijn nieuwe club Barcelona, de kans is groot dat Jasper Cillessen dan al is vertrokken. De keeper van Oranje was wel diep geraakt door de nederlaag tegen Portugal. ‘Ik sta hier met een zuur gevoel.’

Twee finales, met Barcelona in de Spaanse beker en met Oranje in de Nations League, twee keer verloren. Hoe kan een keeper zijn topvorm vinden als hij zo weinig speelt?

Bij de strafschop voor Engeland dook Cillessen al de verkeerde kant op toen Rashford nog moest schieten, al zou bondscoach Koeman hem niet hebben gewisseld voor een mogelijke serie penalty’s tegen Portugal. Zondagavond kreeg Cillessen na het schot van Guedes slechts een hand tegen de bal. ‘Ik zag hem te laat.’

Cillessen ontweek een kritische zelfreflectie door te zeggen ‘dat hij eerst de beelden moest terugzien’. Hij wist vermoedelijk wel beter. Voor Cillessen geldt hetzelfde als voor de jonge talenten van Oranje, hij moet wekelijks op topniveau spelen om volgend jaar te kunnen schitteren op het EK.

Cillessen zal dan ook vertrekken bij Barcelona, waar Ter Stegen de onbetwiste eerste doelman is. ‘Ik heb ook veel blessures gehad. Het was een jaar om snel te vergeten. Ik ga nu rustig met mijn zaakwaarnemer bespreken wat mijn opties zijn.’

Juist de internationals met een onzekere toekomst of uitkomend voor clubs op een te laag niveau staan voor een volgende uitdaging. Het is de les van zilver, doceert aanvoerder Virgil van Dijk. ‘Iedereen baalt van deze nederlaag. Maar ik ben trots op het team en de resultaten die we hebben geboekt. De toekomst ziet er goed uit. Het is nu zaak om te leren van deze nederlaag en zorgen dat we ons kwalificeren voor het EK.’

Wat moet de laatste stap zijn op weg naar EK? Van Dijk: ‘Doorgaan, vertrouwen houden en zorgen dat de spelers zich blijven ontwikkelen. We moeten volwassen worden en weer klaar zijn voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK na de zomer. De duels met Duitsland en Estland worden meteen belangrijk.

‘Noord-Ierland en Duitsland hebben hun wedstrijden gewonnen, maar daar moeten we ons niet druk om maken. Je moet ook niet kijken naar de stand. Als je ziet hoe we hebben gespeeld in de Nations League hoeven we voor niemand bang te zijn.’

De eindbalans is meer dan positief voor het Nederlands elftal, benadrukt Daley Blind, die de meeste duels speelde van alle internationals. ‘Het volk staat weer achter ons, we hebben grote landen uitgeschakeld en spelen leuk, aanvallend voetbal. Hier kunnen we mee verder.’

Nog één keer zien we die vertederende lach bij Frenkie de Jong. ‘Het was een lang en mooi seizoen voor het Nederlandse voetbal.’

En het smaakt naar meer, volgend jaar op het EK.