Finale Copa Libertadores wordt ‘de moeder aller gevechten’ tussen aartsrivalen uit Buenos Aires

Boca Juniors en River Plate voetballen soms wel vier keer per jaar tegen elkaar, maar op 10 en 24 november wacht beide rivalen uit Buenos Aires ‘de moeder aller gevechten’. Voor het eerst staan ze tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Zaterdag is het eerste van twee duels in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors.

In Argentinië, waar voetbal meer een manier van leven is dan een sport, brengen de confrontaties tussen de topclubs bijna driekwart van alle voetbalfans samen. Ze leggen het land plat als gevolg van een sterke tweedeling onder de fans. De gemoederen lopen hoog op tijdens de wedstrijden tussen de clubs. Sinds 1990 zijn er 210 doden gevallen.

Zelfs de Argentijnse president Macri, de voormalige voorzitter van Boca Juniors, is geobsedeerd door de finale, ook al maakt zijn land een enorme sociale en economische crisis door en heeft het net 57 miljard dollar bij het IMF geleend. Hij heeft voorspeld dat de verliezer van de Copa twee decennia onder de nederlaag gebukt zal gaan.

Maradona

Boca, de voormalige club van Maradona, won de Cup sinds de lancering in 1960 al zes keer (voor het laatst in 2007). Een zevende titel zou de club op gelijke hoogte brengen met Independiente, de Argentijnse recordwinnaar van de Copa Libertadores. River pakte de continentale hoofdprijs drie keer eerder, voor het laatst in 2015. Boca Juniors was altijd meer de club van kracht en karakter, terwijl River Plate bekend stond om de techniek en behendigheid van de spelers. Dat onderscheid is verwaterd.

Boca staat onder leiding van Guillermo Barros Schelotto, een clubicoon en de man die in het shirt van Boca de meeste landstitels won (16). De club is de lokale tweestrijd gaan domineren in, mede dankzij de goede financiële situatie die is omgezet in een selectie met de nodige sterren. Opvallende namen zijn topscorer Darío Benedetto (hersteld van een langdurige blessure), oud-WK-ganger Fernando Gago, de Colombiaanse middenvelder Wilmar Barrios en Cristian Pavón die op het WK 2018 speelde. Wat echter nog ontbreekt is een internationale titel.

Middenvelder Wilmar Barrios. Beeld Getty Images

River Plate degradeerde in 2011 uit de hoogste klasse, maar keerde na een jaar weer terug. De komst van trainer Marcelo Gallardo, een oud-speler van de club, in 2014 was van grote invloed. Hij heeft vanwege zijn tactisch inzicht de bijnaam Napoleon verworven: de club boekte de laatste vijf jaar veel succes en heeft een sterke selectie met keeper Franco Armani, de ervaren centrale verdedigers Jonatan Maidana en Javier Pinola, middenvelder Leonardo Ponzio en de nieuwe ster uit de eigen jeugdopleiding, middenvelder Exequiel Palacios.

Coach Gallardo geschorst

River Plate heeft een voordeel opgebouwd in eerdere onderlinge wedstrijden in de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana (vergelijkbaar met de Europa League). Dit jaar won de ploeg drie van de onderlinge wedstrijden, waaronder de finale om de Argentijnse Supercup. Een nadeel kan zijn dat coach Gallardo beide wedstrijden niet op de bank mag zitten. Hij is geschorst door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, omdat hij in de halve finales van de Copa na de rust twee minuten te laat op het veld arriveerde.

De eerste finalewedstrijd wordt ­zaterdag gespeeld in stadion La Bombonera van Boca Juniors, een vierkant, gesloten stadion met tribunes die als steile klippen oprijzen. De beslissende tweede wedstrijd wordt gespeeld in stadion El Monumental van River Plate, het stadion waarin Argentinië in 1978 met 3-1 Nederland versloeg en wereldkampioen werd.

De winnaar van de Copa Libertadores mag meedoen aan het WK voor clubs, in december in de Verenigde Arabische Emiraten. Real Madrid is, omdat De Koninklijke in mei de Champions League won, ook al verzekerd van deelname aan die strijd.