Finale Conference League maakt van Feyenoord een handelshuis

Duel tussen Dimitris Limnios en Marcos Senesi. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Feyenoord verloor de laatste competitiewedstrijd van FC Twente met 1-2, maar na afloop werd door fans en spelers vrolijk meegezongen met de Friese Feyenoord-fan Kevin Bijlsma alias Stageline Kevin. Hij bracht vanuit de middencirkel een speciaal finalelied getiteld ‘Tirana ohoho’ op de wijze van ‘Volare’ ten gehore, de tekst had hij onder de douche bedacht.

De Conference Leaguefinale op 25 mei in Tirana tegen AS Roma degradeerde het op papier interessante treffen tussen Feyenoord (nummer 3) en FC Twente (nummer 4) vanuit Rotterdams perspectief tot een tamelijk lamlendige uitzwaaiwedstrijd.

Het was warm in de Kuip, drie basisspelers ontbraken vanwege lichte (Trauner en Nelson) en zware (Malacia) hamstringklachten, Kökcü viel uit met een voetblessure. De rest probeerde heel te blijven. Voor Twente is het seizoen al dik geslaagd, de ploeg kon alles geven en kwam snel met 0-2 voorkwam via Limnios en Smal. Na rust deed Dessers iets terug.

Slot schudde zijn hoofd na afloop, maar ging daarna vrolijk op de foto met zijn eigen kroost en die van anderen. Ja, hij baalde van de nederlaag, ook omdat hij al had gezien dat Roma wel scherp en fanatiek duelleert de laatste competitieduels. ‘Missen wij die scherpte en dat fanatisme dan gaan ze ons pijn doen.’ Maar ja, Feyenoord was al onbereikbaar voor Twente, het gat slonk naar drie punten.

Zwaaien dus, en meezingen. Door het beperkte aantal finalekaarten, die afgelopen week bovendien twee uur eerder dan aangekondigd beschikbaar werden gesteld door de Uefa, ontbreekt het gros van de seizoenkaarthouders in het Air Albania Stadium (capaciteit: 22.500).

Zij zullen een fors deel van de ploeg die zo lang en succesvol kriskras door Europa trok normaalgesproken niet terugzien in de Kuip. Feyenoord dient het verhitte ijzer te smeden; eindelijk kan er goed geld worden verdiend aan spelers die zichzelf in het blikveld van rijkere Europese clubs hebben gespeeld.

De transferresultaten van Feyenoord zijn al decennia zo beroerd dat het zelden voor Ajax en PSV op de ranglijst eindigt, simpelweg omdat het minder hoge salarissen en transfersommen betaalt. Dat heeft consequenties. Feyenoord dong afgelopen winterstop bijvoorbeeld lang naar de gunsten van Joey Veerman, maar PSV ging er met de middenvelder vandoor.

Feyenoord wil meer financiële slagkracht, zeker nu een nieuw stadion een fata morgana bleek en investeerders maar niet instappen. De snelste weg naar cash is Champions League-voetbal (wat er door de derde plaats opnieuw niet inzit) en/of grote transfers realiseren.

Bij Feyenoord is het verkooprecord de transfer van Dirk Kuijt in 2006(!) naar Liverpool: 18 miljoen euro. Sindsdien explodeerde de transfermarkt, maar tussen 2010 en 2020 kwam er in ke Kuip maar 81 miljoen euro binnen. Dat is vijf keer zo weinig als bij Ajax, dat 400 miljoen incasseerde, becijferde VI. Ook PSV, AZ en zelfs Heerenveen doen het beter.

In tien jaar verkocht Feyenoord slechts vier spelers voor meer dan 10 miljoen euro. PSV liefst twaalf, waarvan er vier meer dan 20 miljoen euro opbrachten.

Daarom komen de Europese prestaties als geroepen voor Feyenoord. Het contract van Marcos Senesi loopt bijvoorbeeld tot 2023, wat betekent dat hij over een jaar transfervrij is. Om nog iets te verdienen moet hij komende zomer verkocht worden. Senesi (25) begon niet eens geweldig aan het seizoen, maar is de laatste maanden goed in vorm en draagt de aanvoerdersband. Zowel Argentinië als Italië nam de Argentijnse verdediger, die ook een Italiaans paspoort heeft, op in hun voorselectie. Dat tikt aan qua waarde en kan niet los worden gezien van zijn status als finalist.

Ook voor de zelfopgeleide Oranje-international Tyrell Malacia (22 jaar, contract tot 2024) en Turks international Orkun Kökcü (21 jaar, 2025) is veel belangstelling. Kökcü zou al rond zijn met AS Roma. Het transferrecord moet worden gebroken door Luis Sinisterra, de rappe, balvaardige 22-jarige Colombiaanse aanvaller (contract tot 2024) scoorde dit seizoen in alle competities 23 keer en gaf 14 assists.

Van de huidige basisploeg zijn er ook nog eens drie spelers gehuurd, Guus Til, Reiss Nelson en Cyriel Dessers. Die laatste kan voor 4 miljoen gekocht worden van KRC Genk en gezien zijn doelpuntendrift, ook tegen Twente weer, zou het raar zijn om die som niet neer te leggen.

Op veel posities wordt de spoeling flinterdun mocht Feyenoord pak ’m beet vier spelers verkopen en een of twee huurlingen niet meer terugzien. Nu al is er een probleem als er een verdediger ontbreekt. Technisch directeur Frank Arnesen moet zich bewijzen: kan hij voor tientallen miljoenen verkopen en daarna van dat geld nóg meer geld maken door goede vervangers te halen?

Feyenoordspelers proberen die transferperikelen te parkeren. Dessers zei over zijn toekomst: ‘We tillen het over de finale heen. In de kleedkamer is het besef dat we geschiedenis kunnen schrijven. De rest komt later wel.’